En oferta los vaqueros G-Star Defend que han arrasado en las rebajas Se trada de un modelo juvenil y en sintonía con las últimas tendencias de moda BDC Jueves, 22 febrero 2018, 12:42

Esta semana finalizan en numerosos establecimientos las conocidas rebajas de invierno, lo que significa que quedan pocos días para hacerse con auténticas joyas a precio de ganga, como por ejemplo estos pantalones vaqueros G-Star Defend que pueden ser tuyos con un 57% de descuento gracias al ‘chollo’ que puedes aprovechar hoy en El Mejor Precio Ideal.

Con esta considerable rebaja ahorrarás en la compra de los mismos casi 50 euros, ya que su precio oficial de mercado oscila los 120 euros, mientras que tú sólo pagarás 55,51 euros. Los mismos se han convertido en una de las prendas más aclamadas de las pasadas rebajas, algo propiciado en parte debido a que numerosos influencers han aparecido con ellos en las redes sociales.

Se trata de unos jeans que podrás usar durante todo el año, ya que su tejido ha sido especialmente elegido para abrigar en invierno y eliminar el calor en los meses de verano, los cuales además destacan por estar compuestos en un 98% de algodón y en un 2% de elastano, lo que se traduce en que serán muy cómodos de poner y vestir.

Por otro lado, estamos hablando de una versión renovada del vaquero clásico de 5 bolsillos que esta vez tiene un ajuste slim y un efecto desgastado que le da un toque algo más moderno y juvenil. Además, tiene dos bolsillos reforzados en la parte trasera, trabillas para el cinturón y un parche de piel con el logotipo de la marca.

Actualmente tienes disponibles gran variedad de tallas, pero no tardes mucho en decidirte, ya que pueden agotarse rápidamente. ¡No lo dudes más y aprovecha ya esta gran oferta!

Si no tienes mucha idea de moda y no sabes con qué tipo de prendas podrías ponértelos, los mismos son ideales para lucir con un jersey fino y unas botas, más ahora que el frío parece que ha vuelto a la península. No obstante, al tratarse de unos jeans clásicos también pueden ser una buena elección con una blazer y unas zapatillas blancas.