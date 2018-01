La oferta en teclados inalámbricos que no puedes perderte Con motivo de las rebajas puedes conseguir este accesorio clave para tu tablet con un 50% de descuento BDC Miércoles, 17 enero 2018, 12:53

El avance tecnológico ha ocasionado que el ordenador haya dejado de ser imprescindible, al menos para llevar a cabo las principales tareas que se realizan con él, como consultar el correo electrónico, navegar por internet, ver vídeo, acceder a redes sociales y redactar documentos, entre otras actividades.

Cuando digo que ha dejado de ser imprescindible me refiero al hecho de que hoy en día puedes hacer todas estas tareas con gran eficacia en un Smartphone o una tablet, ya que en el peor de los casos sólo necesitarás un teclado inalámbrico que te facilite las cosas, como por ejemplo este Teclado Bluetooth Logitech Keys-To-Go que puede ser tuyo a mitad de precio gracias al ‘chollo’ del día de El Mejor Precio.

El precio del mismo en otros establecimientos oscila los 72 euros, tal y como podrás comprobar si accedes a la tienda oficial de Logitech. Sin embargo, con motivo de las rebajas de invierno podrás conseguir este accesorio clave para tu tablet con un 50% de descuento, es decir, podrás llevártelo a casa por tan sólo 36 euros. ¿Qué te parece?

En lo que respecta a sus cualidades, destaca por ser rápido, cómodo, compacto y portátil, por lo que podrás llevarlo fácilmente de un lado a otro para convertir tu móvil o tu tablet en un ordenador en cuestión de segundos. Además, la mayoría de valoraciones de los que lo han comprado son positivas, asegurando que el mismo funciona perfectamente en todo tipo de dispositivos, incluidos los ordenadores Mac de Apple, así como también que posee teclas sensibles y es agradable a la hora de escribir.

Por si fuera poco, su batería, la cual es recargable, dura aproximadamente unos 3 meses con un uso medianamente continuo, ¿necesitas más razones para llevártelo a casa? ¡Te las damos! Su tecnología Bluetooth conseguirá que no gastes un puerto USB al utilizarlo, ya que no será necesario, por lo que no te lo pienses más y hazte con un teclado inalámbrico a precio de ganga con el ‘chollo’ de hoy de El Mejor Precio.