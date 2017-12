La oferta en recambios Oral-B que debes aprovechar Este tipo de cepillos pueden acceder a las zonas más ocultas de tu boca para dejarla impoluta BDC Jueves, 21 diciembre 2017, 13:44

Lavarse los dientes cinco veces al día es importante, pero me atrevería a decir que casi es más importante contar con el instrumento adecuado, es decir, un cepillo eficaz, y en este sentido sin duda estoy hablando de un cepillo eléctrico, ya que a diferencia de los manuales suelen acceder a todas las zonas de tu dentadura, dejándola impoluta. Aunque quizá por esta razón estabas pensando pasarte al cepillo eléctrico seguro que también te has planteado lo caros que son los recambios de cabezal de este tipo de cepillos, pero nada más lejos de la realidad, y es que con el ‘chollo’ del día de El Mejor Precio puedes conseguir un excelente set de 10 recambios Oral-B Precision Clean por tan solo 26,26 euros. ¿Qué te parece?

Como podrás comprobar cuando los tengas en casa, gracias a esta tentadora oferta tendrás recambios para más de un año, por lo que la misma es una excelente para ahorrar a largo plazo en este tipo de productos, ya que cada cabezal te saldrá a 2,35 euros, un precio muy inferior al que supone su compra de forma individual, el cual oscila los 4 euros. Además, este cepillo te permitirá ahorrar tiempo y como te he comentado anteriormente accede con facilidad a las zonas más recónditas de tu boca gracias a la forma y distribución de sus filamentos, por lo que te ayudará a conseguir el mejor resultado de limpieza bucal, eliminando así posible sarro y placa, algo que con un cepillo manual sería extremadamente complicado

No obstante, no es necesario que dispongas de un Oral-B Precision Clean, ya que los recambios son compatibles con la inmensa mayoría de modelos Oral-B, por lo que no lo dudes y hazte ya con este pack antes de que se agote. ¡No encontrarás una oferta igual!