La oferta en pilas recargables que debes aprovechar

Martes, 2 enero 2018

La tecnología ha avanzado tanto que cualquiera diría que las pilas han dejado de ser útiles para poder utilizar algunos aparatos, pero nada más lejos de la realidad, y es que hay algunos productos que todavía requieren de ellas, especialmente todos esos juguetes que a lo mejor han pedido tus peques para Reyes. Sea como sea nunca viene mal tener un pack de pilas en casa, más aún si estas son recargables y si las puedes adquirir a buen precio, como es el caso si te beneficias del 'chollo' del día de El Mejor Precio.

Aprovechando esta oferta te puedes llevar este pack de Pilas Panasonic Eneloop Pro por tan sólo 14,61 euros, el cual se compone de 4 pilas AA recargables con una capacidad de 2.500mAh, muy superior a las clásicas pilas alcalinas, lo que te permitirá disfrutar durante más tiempo del dispositivo que haga uso de las mismas.

Por si fuera poco, las mismas admiten hasta 500 ciclos de carga cada una, así que tienes pilas para bastante tiempo y sin que su capacidad merme, puesto que, según asegura el fabricante, al cabo de un año su capacidad prácticamente no empeora, estableciéndose en una media del 85% de la capacidad de carga total con un uso normal.

Si estas cualidades no te han terminado de convencer quizá el hecho de que además sean más respetuosas con el medio ambiente sí, ya que contaminan menos, puesto que al poder ser utilizadas durante más tiempo, no compramos tantas y por tanto no desechamos tantas al medioambiente. ¿Qué te parecen estas ventajas? ¡No lo pienses más y aprovecha ya esta oferta!