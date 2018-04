Los 5 nuevos vestidos de Zara que te harán lucir tipazo: colores por todos lados La conocida firma de Inditex lanza una serie de prendas con las que parecerás más delgada FRAN JUSTICIA Domingo, 8 abril 2018, 13:29

El verano se acerca peligrosamente a nuestras vidas, por lo que seguro que ya has empezado la conocida 'Operación Bikini' para lucir un cuerpo diez este verano en la playa y la piscina. Para ello deberás poner todo tu empeño durante los próximos meses en comer más sano y en hacer algo de ejercicio.

Todavía es pronto pero en caso de que te rindas antes de tiempo, no tienes de qué preocuparte, ya que consciente de que a muchos nos cuesta aquello de ir al 'gym' todos los días, Zara ha creado la que podría ser la colección de vestidos más aclamada del verano y que por tanto querrás tener completa en tu armario este año, más aún con los descuentos Zara.

La misma se compone de una serie de vestidos que estizarán tu figura tengas mucho o poco pecho, más o menos 'michelines', te lo garantizo. Estos vestidos son muy parecidos entre sí, y es que todos, absolutamente todos son vestidos cruzados ideales para lucir esta temporada primavera - verano 2018 un tipazo al más puro estilo Kim Kardashian.

Estas prendas, también conocidas como 'wrap dress' o 'vestidos envolventes', ya fueron un hito en los años 70, pero este año vuelven más renovados que nunca, ya que realzan el pecho gracias al escote en pico; destacan la parte más estrecha del cuerpo, o sea, la cintura, y estiliza, ya que al ser un mismo estampado crea efecto de verticalidad, por lo que literalmente parecerás un palo.

Actualmente podemos ver en la tienda online de Zara hasta 10 modelos diferentes que estoy seguro de que se van a convertir en los próximos 'must have' de tu 'wish list' de moda, por lo que no les pierdas la vista. El precio de los mismos es tan variado como sus estampados, aunque mayoritariamente predominan los motivos florales. En general oscilan los 20-50 euros por pieza, y de momento, sólo de momento, no están todos en tiendas físicas. ¿Cuál es tu favorito?