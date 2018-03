El nuevo artículo de Primark que arrasa entre las mujeres: ahorras 40 euros La famosa marca ‘low cost’ lanzará este producto próximamente en todos sus establecimientos IDEAL.ES Sábado, 24 marzo 2018, 11:36

Primark no deja de sorprendernos, y es que desde que surgiese la cadena de establecimientos se ha posicionado como una de las tiendas textiles ‘low cost’ más importantes del mundo, lanzando al mercado productos que se agotan en cuestión de segundos. Claro ejemplo de lo que digo son los bañadores por 5 euros, las tazas de ‘Chip’ y ‘Marie’ de ‘La Bella y La Bestia’ y ‘Los Aristogatos’, o el mono veraniego que promete arrasar durante los próximos meses, más aún si haces uso de los descuentos que te ofrece Descuentos Ideal.

Pues tal parece que Primark lo va a volver a hacer, ya que va a lanzar al mercado un artículo que seguro que has necesitado más de una vez: una lámpara de secado de uñas. Estoy seguro de que te ha pasado alguna que otra vez: te pintas las uñas, la paciencia te supera, no las dejas reposar y listo, lo que pudo ser, no fue. Adiós manicura perfecta.

Con esta lámpara de rayos UVA por fin podrás dejar secar por completo el esmalte, lo que significa que por fin podrás lucir unas uñas con un acabado impoluto. La misma formará parte de un set completo de manicura y oscilará los 8 euros, por lo que se trata de un producto asequible para prácticamente todos los bolsillos.

Su bajo precio y el tipo de artículo del que se trata ya han hecho pensar a muchos que el mismo se agotará en cuestión de minutos. Algo que probablemente ocurrirá, ya que este tipo de productos ‘beauty’ suele oscilar los 50 euros en otros establecimientos, por lo que en Primark estarías ahorrando más de 40 euros en su compra, lo cual no está nada más, ¿verdad?

Por otro lado, el kit también incluirá un soporte para esmaltes de uñas, que tendrá un precio de 4 euros; bastoncillos; colores neutros; esmaltes con brillo, y un juego de dos pinceles acrílicos para uñas para dar forma a las mismas y conseguir manicuras más sofisticadas.

De momento no se sabe con exactitud cuándo estarán disponibles estos productos en las tiendas físicas de Primark, pero tal parece que los primeros en probarlos serán los ciudadanos de Reino Unido. Y tú, ¿comprarás este artículo en Primark? ¿Te ha ocurrido alguna vez lo de no esperar y destrozar tu esmalte? ¡Cuéntanoslo en comentarios!