El nuevo alimento de Mercadona que ha desatado la polémica «Eso no me lo como ni loca», afirman alguno usuarios ANA ÁVILA Sábado, 2 junio 2018, 10:04

En su afán por poner a la venta una gran variedad de productos, Mercadona vuelve a sorprender a sus clientes, la compañía valenciana acaba de lanzar un tradicional alimento que está desatando la polémica.

La última novedad de la que informa el famoso Instagram @mercadona.novedades, con más de 57.000 seguidores, son los zarajos de cordero, un producto que no gusta a todos sus seguidores.

Se trata de un producto típico en muchos lugares de España. Básicamente son tripas de cordero cocidas y enrolladas en un palo o sarmiento proveniente de madera de vid.

Mercadona vende packs de dos unidades y aunque representa un aunténtico manjar poco conocido por el público en general, no todo el mundo está dispuesto a probarlo. Para cocinar este producto es necesario freírlo muy bien en un fondo de aceite de oliva y ajos, para que esté muy crujiente.

El precio de la bandeja es de 3,70 euros. El producto ya se ha visto en algunos Mecadona de Guadalajara y Madrid, poco a poco irá llegando a todas las provincias.

En los comentarios de la publicación de @mercadona.novedades se pueden leer algunos a favor del tradicional plato: «Son un manjar», «un plato típico delicioso», «a mi me encantan»; sin embargo no todos piensan lo mismo: «Eso no lo como ni loca», «no me gusta ni su aspecto ni su olor».

Por otro lado, esta no es la única novedad de Mercadona, la cadena también ha puesto a la venta snacks de queso saludables o un revolucionario formato para hacer café que se pueden comprar con descuentos.