La nueva cerveza que lanza Lidl: ¿qué hay realmente tras ella? Artesanales y con sabores nuevos a precios muy económicos ANA ÁVILA Sábado, 26 mayo 2018, 13:57

El sabor de la cerveza es algo que gusta o no gusta. No obstante, existen muchos matices que pueden cambiar su sabor, dependiendo de los ingredientes, de su origen, de la temperatura o de otros muchos factores. Si eres un un amante de la cerveza o quieres descubrir nuevos sabores vas a disfrutar con la esperada novedad de Lidl. La cadena alemana llena sus estantes de nuevas bebidas con sabores muy internacionales. Lidl ha puesto a la venta las famosas cervezas inglesas e irlandesas. 'The Crafty Brewing Company' Cerveza negra irlandesa o Marston's®' Cerveza Pedigree inglesa son algunos de los productos que te permitirán descubrir nuevos sabores y disfrutar en casa del placer de degustar una de las mejores cervezas extranjeras a precios inmejorables, menos de 2 euros, en los que incluso puedes conseguir descuentos. ¿No has probado la cerveza negra? ¿Y la tostada irlandesa?

7 nuevas cervezas que puedes comprar por 1,99 euros

'Box Steam®' Cerveza negra inglesa

'Box Steam®' Cerveza negra inglesa

Marston's®' Cerveza Pedigree inglesa

'The Crafty Brewing Company®' Cerveza negra irlandesa

'The Crafty Brewing Company®' Cerveza tostada irlandesa

'The Crafty Brewing Company®' Cerveza IPA irlandesa

'The Crafty Brewing Company®' Cerveza rubia irlandesa

No solo Lidl apuesta por esta famosa bebida, Mercadona ha incorporado a sus novedades una nueva cerveza que causa furor en los supermercados.