Los múltiples beneficios de comer sushi Muchas personas consideran que este platillo japonés puede ser perjudicial para la salud al tratarse en teoría de pescado crudo FRAN JUSTICIA Martes, 24 abril 2018, 08:59

seguro que te lo has preguntado alguna vez que otra, y es que no falta ese amigo de turno o esa madre preocupada que nos dice una y otra vez que comer sushi no tiene que ser sano, ya que en teoría estamos ingiriendo pescado crudo.

Sin embargo, ¿es cierto que el sushi es pescado crudo? Pues no, el sushi no es exactamente pescado crudo. El sashimi es un plato japonés que consiste en pescado o marisco cortado de manera fina, de forma similar al carpaccio, el cual se sirve junto a sushi, que no es pescado crudo, sino arroz cocido adobado con vinagre y otra serie de ingredientes.

Si a pesar de esto que te he dicho no te quedas conforme, te dejo otras 6 razones por las que es sano comer sushi:

- El sushi utiliza vegetales, por lo que es rico en vitaminas y proporciona fibra. Gracias a ello es muy recomendable para los casos de estreñimiento y problemas intestinales.

- Es un plato bajo en calorías y grasas, pero alto en contenido proteico, por lo que es una buena alternativa para los que buscan aumentar la masa muscular sin que ello implique ganar grasa.

- Contiene ácidos grasos libres de grasas trans como Omega 3 y 6, los cuales son fundamentales en el desarrollo de las células y tejidos, además de para el correcto funcionamiento del cerebro, el corazón y la circulación.

- A pesar de tratarse de pequeñas piezas, incluye arroz, por lo que tiene un gran poder saciante, que evitará que piques entre horas o después del almuerzo o cena.

- Al tratarse de pescado fresco que no ha sido cocido ni cocinado, la digestión es más fácil y saludable.

- Normalmente lleva nori, unas láminas de algas secas libres de grasas y ricas en vitaminas A y B, además de yodo, oligoelemento esencial que ayuda a prevenir el hipotiroidismo o hipertiroidismo.

No obstante, que sea saludable no implica que no debamos tener algunos detalles en cuenta a la hora de comerlo, entre ellas, el resto de ingredientes que suelen incluir, por ejemplo, cebolla frita, mayonesa, queso, nata… Si no tenemos esto en cuenta, este plato dejará de ser saludable y en cambio obtendremos una amplia cantidad de calorías en nuestro organismo tras ingerirlo.