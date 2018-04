Muebles 'low-cost' en eBay: los 10 'chollos' que deberías aprovechar El gigante comercial online ofrece descuentos de hasta el 50% y envío gratuito en una amplia variedad de productos de mobiliario FRAN JUSTICIA Lunes, 2 abril 2018, 11:52

La llegada de la primavera y el fin de la Semana Santa son indicios de que lo próximo por llegar es el verano, el calor y los días de sol, por lo que son muchas las personas que a partir de hoy comienzan a pensar en poner a punto su jardín o las estancias más frescas de casa, con el objetivo de tenerlas listas para los próximos meses.

Si te sientes identificado con este objetivo, probablemente actualmente estarás buscando muebles baratos para redecorar tu casa o bien para dejar perfecto tu jardín o tu terraza, ¿no es así? Como yo me encuentro precisamente en ello también, me he puesto a buscar ofertas y promociones en mobiliario y me he encontrado con unos ‘chollazos’ que estoy seguro que te van a encantar, y es que en eBay puedes llevarte una amplia variedad de muebles con descuentos de hasta el 50%, ¿qué te parece?

Para beneficiarte de esta promoción especial de eBay sólo tienes que hacer uso del cupón eBay que tienes disponible esta semana en el sitio web de Descuentos Ideal. Además de poder llevarte a casa una selección de muebles con increíbles rebajas, también podrás beneficiarte del envío gratuito en algunos de ellos. Consulta condiciones de esta promoción en eBay.

Estos son los 10 ‘chollazos’ en muebles que puedes aprovechar hoy en eBay:

- Pack de 4 sillas de comedor blancas con diseño nórdico por 99 euros. Antes 110 euros.

- Espejo joyero organizador lacado en blanco por 79,95 euros. Antes 189 euros.

- Mesa de comedor o jardín extensible por 145 euros. Antes 170 euros.

- Silla de oficina racing gaming en color azul por 79,99 euros. Antes 219 euros.

- Canapé abatible y tapizado con 4 válvulas por 132,90 euros. Antes 199,90 euros.

- Estantería librería separa ambientes de madera por 55,95 euros. Antes 199 euros.

- Lámpara de mesa con forma de esfera por 17,90 euros. Antes 23 euros.

- Lámpara colgante moderna para terraza en color mostaza por 40,99 euros. Antes 55 euros.

- Cabecero de polipiel para dormitorio por 49,90 euros. Antes 59,90 euros.

- Sofá cama para terraza tapizado en color azul por 245 euros. Antes 500 euros.

Estas son sólo algunas de las ofertas que puedes aprovechar con el cupón de eBay en Descuentos Ideal, por lo no dejes de echarle un ojo a la página para descubrir otras alternativas igual de económicas. Eso sí, si alguno de estos productos te ha cautivado, no pierdas el tiempo y cómpralo cuanto antes, ya que están limitados a disponibilidad de existencias, por lo que si se agotan, aunque repongan no podrás llevártelos con descuento.

