3 móviles por menos de 100 euros que puedes llevarte ya a casa Además de ser muy económicos, los mismos cumplen con las principales funciones de este tipo de dispositivos FRAN JUSTICIA Jueves, 12 abril 2018, 09:49

¿Tu móvil ha muerto recientemente? ¿Te sientes vacío y necesitas sustituirlo cuanto antes? ¿Quieres que tu bolsillo no lo note? Perfecto, has llegado al sitio indicado, y es que me encuentro en tu misma situación, por lo que me he puesto a buscar como loco en internet móviles baratos para notar lo mínimo posible la ausencia del modelo anterior que tenía.

La realidad es que encontrarse con teléfonos baratos no es sencillo, y es que la mayoría oscilan los 300 euros como mínimo. Sin embargo, renunciando a algunas características que pueden parecer imprescindibles, pero que en realidad no lo son, es muy posible encontrar auténticas ganas.

Haciendo esto es como he encontrado en MediaMarkt varios Smartphone por menos de 100 euros. Sí, no te estoy engañando. Es más, a continuación te hablo de ellos y si te convencen, sólo tienes que hacer uso del código promocional MediaMarkt para llevártelos a casa. ¡Así de fácil!

1. Sunny 4P

Si buscas un Smartphone económico, fácil de manejar, pequeño y con un buen rendimiento, este Sunny 4P de Wiko es la mejor alternativa. Cuenta con una pantalla de 4 pulgadas y posee dos cámaras, una trasera de 5MP y otra frontal de 4 MP. Posee 8 GB de almacenamiento que pueden ser ampliados mediante tarjeta micro SD y su precio es de 49 euros.

2. Alcatel U5

Tan sólo por 67,23 euros puedes llevarte a casa este Smartphone ideal en caso de que busques un terminal básico mientras reparan tu anterior teléfono o ahorras para uno más caro. Posee una pantalla de 5 pulgadas, dos cámaras de 8 MP y 5 MP y tiene una capacidad de almacenamiento de 8 GB, que puede ser ampliada hasta 128 GB mediante una tarjeta micro SD.

3. ZTE Blade L7

El último Smartphone que te recomiendo es este ZTE Blade L7, el cual es sin duda el más completo de los que te he recomendado, lo que no afecta en cambio apenas a su precio, ya que el mismo cuesta 69,53 euros. Al igual que los modelos anteriores, posee 8 GB de memoria de almacenamiento, pero en esta ocasión nos encontramos con una pantalla algo más grande, de 5,2 pulgadas. Además, cuenta con un procesador de cuatro núcleos y dos cámaras de 8 MP y 2MP.

Como ves es fácil encontrar móviles baratos si reducimos un poco las características que queremos que estos posean, así que no lo dudes más y hazte con cualquiera de estos terminales mientras ahorras para un móvil de gama alta. ¡No te arrepentirás!