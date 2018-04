¿Qué motos puedes conducir con el carnet de coche? Si estabas planteándote abandonar el coche por un tiempo en pro de la moto, ojo porque no puedes conducirlas todas FRAN JUSTICIA Viernes, 27 abril 2018, 08:22

La moto está ganándole cada vez más terreno al coche, y es que no sólo puede acceder a muchos lugares a los que este vehículo no puede hacerlo, sino que además el mantenimiento es más económico y su uso no es tan agresivo con el medioambiente.

Quizá por todas estas razones, sumado al hecho de que ir en coche es mucho más lento que viajar en moto, te has planteado recientemente adquirir una moto o bien alquilar una para tus trayectos de casa a trabajo.

No obstante, aunque con el carnet de conducir de coche puedas llevar motos, ojo, no todos los modelos son aptos para este carnet, así que si aún habiéndote sacado el teórico te has enterado de cuáles son las motos que sí puedes conducir, a continuación te lo dejo claro.

Básicamente, si tienes el carnet de coche podrás conducir sin ningún otro trámite complementario cualquier moto con una cilindrada limitada a 125 cc. Eso sí, tendrás que tener en cuenta algunos requisitos previos, entre ellos, esta moto no debe llevar sidecar y no debe superar una potencia de 11 kW. Además, deberán haber pasado tres años desde que recibiste el carnet.

No obstante, a pesar de que sí puedas conducir este tipo de motos, te recomiendo que antes practiques en lugares con poco tráfico, ya que conducir una moto no es exactamente igual a conducir un coche, por lo que lo ideal sería que antes de hacerlo obtuvieras la soltura necesaria para tal fin.

Por otro lado, además de estas motos también puedes conducir motocicletas de tres ruedas homologadas sin limitación de potencia, las cuales si bien son menos ágiles en medio del tráfico y resultan más pesadas de mover, en cambio son más seguras que las scooter de dos ruedas, otro medio de transporte ideal para los que buscan algo cómodo, urbano y rápido.

En caso de que prefieras conducir motos de cilindrada superior, deberás sacarte el carnet A2, con su correspondiente curso y posterior examen, tanto teórico como práctico. ¡Tú decides!

