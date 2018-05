La moto que te quiere vender Mercadona Juan Roig se ha decantado por el lanzamiento de un producto que será competente a nivel económico y considerado con la política medioambiental de la línea valenciana CHRISTIAN LLANO (IDEAL) Jueves, 24 mayo 2018, 11:36

Mercadona va a sorprender a propios y extraños con el lanzamiento de su nuevo producto. Si esperan encontrar alguna novedad con respecto a ingredientes u otros artículos relacionados con alimentación, se equivocan. La cadena de Juan Roig pondrá a la venta el 7 de junio la primera moto de Next Electric Motors, la Next NX1. Y es que, el dueño de la línea valenciana, también es responsable de la 'start up' Lanzadera.

Se trata de una scooter eléctrica que, muy probablemente acabará siendo reconocida como 'la moto de Mercadona'. Pretenden ofrecer un medio de transporte urbano cómodo, respetuoso con el medioambiente y barato, según recoge 'Solo Moto', y que se podrá adquirir con descuentos en automoción.

Contará con dos baterías de iones de litio con 60 km de autonomía y capaz de alcanzar los 20 kilómetros por hora. Una carga que será intercambiable en caso de necesitarlas. Será una nueva alternativa al coche para ahorrar y cuidar del medioambiente. Y es que seguirá la línea de protección medioambiental que ya mantiene la propia Mercadona con muchos de sus productos.

La apuesta por los artículos «sanos, baratos y listos para comer» en Mercadona se traduce también en los valores que impulsan a este producto de Lanzadera. Contará con un motor Bosch con sistema de optimización de energía FOC ubicado en la rueda trasera, frenos de disco, iluminación LED, instrumentación digital y quedará homologada para dos plazas.

Habrá dos modelos de esta moto de Mercadona (que busca mozos de almacén para este verano por 1300 euros al mes): la NX1 Standard, disponible en color blanco perla, azul eléctrico y blanco mate. Su precio será de 2199 euros y contará con una batería; la NX1 Powerpack incluirá dos baterías y su precio será de 2499 euros. Cada batería suelta costará unos 399 euros.