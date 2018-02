El mono que lució Amaia de ‘OT 2017’ y otras 4 prendas a mitad de precio en ASOS Estos artículos son algunas de las prendas, calzados y accesorios más aclamados de las rebajas FRAN JUSTICIA Jueves, 8 febrero 2018, 10:45

El tiempo pasa tan rápido que en menos de dos semanas habrán llegado a su fin oficialmente las rebajas de invierno, por lo que a estas alturas son numerosos los comercios y establecimientos que han comenzado el sprint final de las mismas con suculentos descuentos especiales.

Este es precisamente el caso de ASOS, ya que la famosa tienda online de moda ofrece desde el pasado 6 de febrero más de 500 artículos con el 50% de descuento, ¿qué te parece? Si quieres aprovechar esta oferta especial sólo tienes que hacer uso del código descuento ASOS de Descuentos Ideal, así que no lo dudes y hazte ya con auténticas gangas en moda.

Con este descuento especial podrás adquirir una gran variedad de prendas, zapatos y accesorios seleccionados por la firma, los cuales estarán disponibles sólo hasta agotar existencias, por lo que te recomendamos que no te lo pienses mucho si no quieres perder auténticos chollos. Además, para hacértelo más fácil hemos realizado una selección de ‘must have’ de la temporada que te puedes llevar a precio de infarto con este descuento de ASOS, ya sea para ti o para regalar en San Valentín. ¡Tú decides!

1. Mono largo acampanado con escote

Si te gustó el mono que lució Amaia, la flamante ganadora de ‘Operación Triunfo 2017’, durante la gala final, estás de suerte, ya que si bien no es el mismo modelo, en ASOS puedes llevarte una prenda muy similar, ya que este mono largo acampanado con escote Bardot de Oh My Love tiene un gran parecido con el que lució la ‘triunfita’. La única diferencia es que no lleva descubierta la espalda, pero oye, por 22,49 euros no está nada mal.

2. Bolso estilo bandolera

El azul es uno de los colores de la temporada, por lo que ha sido ver este bolso azul estilo bandolera de Marc B y no he podido evitar catalogarlo como un ‘must have’ para este año. El mismo cuenta además con detalle de remaches, por lo que es perfecto para lucir con un look rebelde, por ejemplo, con chupa de cuero, unas botas, jeans y una camisa blanca. Su precio es de 33,99 euros.

3. Zapatillas de Park Lane

Otra de las tendencias clave de este 2018 son los looks ‘sporty’, es decir, atuendos en los que se combinan prendas de estilo deportivo con otras algo más formales, como por ejemplo puede ser lucir unas zapatillas y una blazer a la vez. No obstante, para poner en práctica este look no nos vale cualquier par de zapatillas, sino unas como este modelo de Park Lane, las cuales además poseen la puntera metalizada, otra clave de estilo para este año. Son tuyas por sólo 19,99 euros.

4. Camisa con bordados

Si los estampados fueron el detalle imprescindible del 2017, este año no contar con una prenda con bordados en tu armario puede significar un auténtico fracaso. Por ello, no puedes dejar pasar la oportunidad de hacerte con esta camisa con bordados florales de Liquorish que puedes encontrar en ASOS por tan sólo 34,99 euros. La misma me recuerda mucho a los típicos kimonos japoneses o a las batas que fueron tendencia el año pasado, por lo que es una alternativa acertada para readaptar una tendencia que fue todo un éxito en la pasada temporada, lo oriental y el estampado floral.

5. Zapatos con cordones

Cada vez más chicas se animan a lucir prendas y calzados que tradicionalmente han estado orientados al público masculino, como por ejemplo estos zapatos con cordones tipo Oxford, los cuales pueden ser tuyos por 33,49 euros. Los mismos visten fácilmente cualquier outfit, pero sin duda son los mejores aliados de un look arreglado pero informal a base de blazer oscura, camisa rosa o azul y jeans de pitillo. ¡Ponlo en práctica!