El misterio de la pegadiza canción de las rebajas de El Corte Inglés que está triunfando Como ya ha pasado en otras ocasiones, el gigante comercial ha logrado que esta melodía sea tarareada por todos IDEAL.ES Jueves, 11 enero 2018, 10:03

Como cada mes de enero El Corte Inglés ha lanzado su spot publicitario para las reabajas. En esta época de grandes ofertas, la marca siempre se caracteriza por una campaña publicitaria identificada con una melodía más o menos pegadiza.

En esta ocasión, los grandes almacenes han optado por un anuncio adornado con la canción 'Spinning Over You', del dúo español Reyko. El objetivo no es otro que atraer el mayor número posible de público que se aproveche de los suculentos descuentos El Corte Inglés que hay disponibles para estas rebajas.

Cabe recordar que es que no es la primera vez que el gigante comercial triunfa con un spot musical en los medios de comunicación y consigue que acabe siendo pegadiza. Ya sucedió con 'quiéreteme' o con la canción de las rebajas de otoño y su single ´Come´, de la joven cantante francesa Jain.