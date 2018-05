3 métodos novedosos para perder grasa abdominal Se trata de aliados complementarios a la práctica de ejercicio físico y al seguimiento de una dieta estricta FRAN JUSTICIA Jueves, 10 mayo 2018, 12:13

La realidad es que conseguir un 'cuerpazo' no es una meta fácil, ya que depende ante todo de dos factores clave que debemos seguir a rajatabla: llevar a cabo una dieta equilibrada y realizar ejercicio físico con regularidad. No obstante, esto no significa que debes olvidarte para siempre de lucir un auténtico 'six pack' o 'tableta de chocolate', ya que puedes hacer uso de ciertos aliados con los que la pérdida de grasa puede ser un poco más fácil, especialmente en la zona abdominal, parte del cuerpo en la que se suele acumular con frecuencia y donde es muy difícil perderla rápidamente. ¿Cuáles son estos métodos a los abdominales? ¡Te los detallo a continuación!

1. Suplementos para la pérdida de grasa

Normalmente suelen comercializarse en pequeñas cápsulas ideales para consumir en el desayuno o después de alguna otra comida. Suelen contribuir a disminuir el peso del cuerpo en general, reduciendo la posible circunferencia en la que se haya convertido tu cintura debido a la grasa. Además, también actúan sobre el metabolismo y movilización de la grasa corporal, principalmente en la zona abdominal. En esencia, generan un efecto favorable para tu cuerpo ya que te permiten mejorar la silueta. En casos extremos como la obesidad, pueden ser beneficiosos para el colesterol y la tensión arterial.

2. Electroestimulación

Estos aparatos por si solos no ocasionan ningún beneficio al cuerpo, pero si los usas a la vez que realizas ejercicio físico notarás como pierdes grasa poco a poco. Básicamente es una faja normal pero unida a un electroestimulador por lo que a diferencia de las convencionales no sólo te servirá para disimular la barriguita sino también para tonificar el abdomen. Es ideal porque focaliza el trabajo únicamente en la zona abdominal, por lo que a diferencia del ejercicio tradicional perderás incluso más grasa. Como extra también te servirá para tonificación de glúteos y para mejorar tu salud lumbar.

3. Cremas de noche

De forma errónea se suele creer que este tipo de productos son adelgazantes cuando únicamente te ayudarán a reducir la grasa localizada en la zona abdominal, siempre y cuando practiques algo de ejercicio de forma regular. Suelen ser cosméticos con alto contenido en componentes y propiedades ideales para localizar y reducir determinadas cantidades de grasa corporal, especialmente subcutánea. Dichos componentes no son otros que la aminofilina y el ácido glicirretínico o enoxolona, capaces de estimular la actividad de las enzimas lipolíticas, responsables de eliminar la grasa.