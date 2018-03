Los mejores zapatos para regalar en el Día del Padre Con motivo de esta cita son muchos los hijos que otorgan a sus progenitores un presente en señal de cariño y agradecimiento FRAN JUSTICIA Lunes, 19 marzo 2018, 10:16

De nuevo estamos a lunes, pero hoy no es lunes cualquiera, y es que se celebra el Día del Padre, por lo que si eres papá seguro que estás esperando algún que otro detalle por parte de tus hijos. En el caso de que seas hijo seguro que estás buscando como loco el regalo perfecto para él.

A veces nos complicamos buscando regalos cuando lo realmente importante es pensar en los gustos y aficiones de esa persona, ya que los mismos pueden darnos muchas pistas acerca de qué regalar. No obstante, es cierto que siempre hay presentes clásicos que no fallan como las colonias o los artículos textiles, por lo que estoy seguro de que ya te has planteado optar por alguno de estos productos como regalo para el Día del Padre.

La realidad es que son regalos útiles, y es que siempre vamos a utilizar una colonia o a ponernos algo de ropa o calzado, por lo que lejos de disuadirte de esta idea, voy a animarte a que te decantes por ella. Más aún teniendo en cuenta el 10% de descuento del que te puedes beneficiar con el código descuento Zalando de Descuentos Ideal para hacerte con el mejor calzado masculino.

¿Qué no tienes ni idea sobre calzado masculino? No te preocupes en absoluto, puesto que he hecho una lista con algunos de los zapatos más aclamados entre los varones, ¿quieres conocerlos? ¡Sigue leyendo!

1. Zapatos brogue

Los zapatos brogue son un tipo de calzado muy elegante que destaca por poseer una puntera de ala extendida por todo el zapato, lo que los hace algo menos formales. Son perfectos para arriesgar y aportar un toque diferente a su look. Si no sabes qué color puede ir mejor con este tipo de calzado, sin duda decántate por un marrón o negro, ya que además de ser dos de los colores de la temporada, son fácilmente combinables.

2. Náuticos

La primavera entra esta semana en nuestras vidas, por lo que no cabe duda de que es hora de ir pensando en un calzado más fresco, así que sin duda te recomiendo que le regales a tu padre unos náuticos, ya que los mismos son muy cómodos y se convertirán en su gran aliado durante los días más calurosos.

3. Zapatos Oxford

Son un clásico de la elegancia masculina y la realidad es que nunca nos cansamos de ellos porque son únicos. Los puedes encontrar lisos o picados, pero te recomendamos lisos, ya que además de ser más versátiles y poder utilizarlos con diversidad de looks, son los más originales. Son unos zapatos serios, formales, masculinos y elegantes, normalmente en tono negro, aunque este año también destacará el marrón.