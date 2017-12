Los mejores trucos para ahorrar al viajar Con motivo de las fiestas son muchas las personas que se decantan por alejarse de la rutina realizando un viaje FRAN JUSTICIA Martes, 26 diciembre 2017, 10:23

Estamos en Navidad, una época en la que por una razón o por otra se realizan muchos trayectos y viajes, ya sea los que hacen aquellos que deciden ir a ver a la familia con motivo de las fechas o bien los que ponen en marcha aquellos otros que prefieren alejarse de la rutina y trasladarse a un lugar del mundo distinto para vivir esta cita tan importante.

Es cierto que realizar un viaje suele ser divertido y llena nuestra vida de recuerdos, pero claro, barato lo que se dice barato no es, por lo que muchos optan por desistir de esta idea. Sin embargo, si este año estabas pensando en hacer un viaje, no solo no te vamos a decir que desistas de ello, sino que además te vamos a ayudar a ahorrar, ¿cómo? ¡Sigue los siguientes trucos y tu bolsillo notará la diferencia! Te lo aseguramos.

1. Aprovecha ofertas para los trayectos

Cuando viajamos a un lugar que no conocemos las posibilidades de gastar en exceso se incrementan, especialmente en transporte, ya que así viajemos en autobús o en avión, ambos transportes no nos dejarán, o al menos no es lo habitual, justo en nuestro destino, sino en la estación o el aeropuerto respectivamente, por lo que tendremos que buscar una alternativa para llegar hasta nuestro alojamiento.

Afortunadamente, existen diversas empresas que se encargan de realizar el traslado desde este tipo de lugares hasta hoteles, hostales y apartamentos. Aunque el servicio de las mismas suele conllevar un importe alto, gracias al código descuento Groupon podrás beneficiarte de traslados desde 30 euros para grupos, así que no lo dudes y haz uso de este servicio al mejor precio.

2. Busca alojamiento por horas

Viajar por lo general suele conllevar salir de nuestro alojamiento constantemente y más en una fecha como la actual, por lo que no pierdas tu dinero contratando un plan de pensión completa, sino más bien busca alternativas económicas como los hoteles y hostales por horas. Los mismos te permiten pagar solo por el tiempo que estés utilizando la habitación, es decir, dejarás de pagar por esas horas en las que estás visitando a familiares, haciendo compras, viendo el centro de la ciudad, acudiendo a museos, etc, por lo que el ahorro será más que notorio.

3. Haz una lista de actividades gratuitas

Navidad es una época del año considerada como temporada alta para el turismo, por lo que la mayoría de museos y atracciones turísticas de tu destino contarán con toda probabilidad con precios muy altos. Sin embargo, existen múltiples actividades que seguro que son totalmente gratuitas, solo tienes que buscar en blogs de viajes experiencias de otros viajeros en dicho lugar y así descubrirás alternativas baratas e incluso gratuitas con las que disfrutar al máximo de tu viaje.

Estos son solo algunos consejos que creemos que te pueden hacer ahorrar en tu viaje. No obstante, comer en la calle o comprar comida en supermercado, alquilar un coche para tus trayectos en destino o planificar y fijar un presupuesto para el viaje son también otras acciones que pueden conllevar un ahorro económico durante un viaje.