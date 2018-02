Los mejores relojes en oferta para el Día del Padre Con motivo de esta fecha, son numerosas las personas que otorgan un regalo a sus progenitores FRAN JUSTICIA Lunes, 26 febrero 2018, 10:44

Igual al leer el titular de este artículo has entrado en crisis, ya que no te acordabas de que el Día del Padre estaba tan cerca, pero quizá también has pensado que aún queda bastante tiempo para que llegue el 19 de marzo, jornada en la que se celebra esta fecha tan especial.

Si bien faltan aún unas semanas, hemos decidido adelantarnos para que vayas decidiendo ya cuál va a ser el regalo perfecto para tu padre este año, y es que no queremos que te pille el toro los últimos días. A veces retrasamos esta tarea por falta de creatividad y dinero, pero sea por una u otra razón, creo que tengo la solución para este año.

Dicha solución no es otra que regalarle a tu progenitor un complemento de moda clásico para los hombres, un reloj. Más aún si tienes en cuenta que en D. Franklin puedes beneficiarte de un 2x1 gracias a los descuentos D. Franklin de Descuentos Ideal. A continuación te recomiendo algunos de los mejores relojes de la marca para el próximo Día del Padre. ¡Toma nota!

1. Verona Silver

Se trata de un reloj analógico con correa de acero inoxidable y con cristal con recubrimiento de zafiro. Una joya que cuenta con maquinaria japonesa, correa inoxidable, caja de aleación de 40 mm, cierre ajustable de broche, movimiento de tres manecillas y sistema analógico, siendo además resistente al agua. ¿Su precio? 49,99 euros.

2. Montecarlo Gunmetal Navy

El modelo Montecarlo es muy parecido a la opción que te hemos mencionado anteriormente, salvo que la correa es de nylon y que cuenta con uno de los estampados clave de este año, el marinero. Otra de sus diferencias recae en el cierre, el cual no es mediante broche, sino con una tradicional hebilla. Si te ha convencido más este modelo, déjame decirte que además te saldrá más barato, ya que su precio es de 39,99 euros.

3. Wally Gold Carbón

Este reloj es un clásico en la firma española y se caracteriza por poseer una correa de silicona de alta calidad y una hebilla ajustable. La principal diferencia con respecto a los modelos anteriores reside en su caja de aleación, la cual es algo más pequeña, de unos 37 mm y de color negro. Por lo demás, comparte muchas de las cualidades de los relojes que te hemos recomendado anteriormente y por ende supone una opción perfecta para regalar el próximo Día del Padre. Su precio es de 44,99 euros, ¿te lo llevas?

Estos son algunos de los relojes más vendidos en D.Franklin, pero la oferta de 2x1 que te hemos comentado no afecta únicamente a estos productos, sino también al resto de artículos disponibles en la tienda online de la marca. ¡Échale un ojo!