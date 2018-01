Los mejores planes para sobrellevar el 'Blue Monday' Si estás triste o deprimido es normal, ya que hoy es el día más deprimente del año FRAN JUSTICIA Lunes, 15 enero 2018, 11:08

Los lunes son deprimentes ya de por sí, ya que toca empezar de nuevo la semana, madrugar, ir a trabajar, etc. Sin embargo, si hay un lunes que es aún más deprimente y triste ese es sin duda el tercer lunes de enero, el cual ha sido catalogado como el día más triste del año, o lo que es lo mismo, el ‘Blue Monday’.

Muchas personas consideran que se trata únicamente de una estrategia comercial, especialmente si se tiene en cuenta que este término se adoptó en 2005 a raíz de la campaña de una compañía de vuelos, Sky Travel, pero nada más lejos de la realidad, y es que existen estudios que certifican que efectivamente, el ‘Blue Monday’ es real y son muchas las personas que experimentan un mal día durante esta jornada. Para identificar esta fecha se tuvieron en cuenta factores como las condiciones climáticas, el nivel de deuda acumulada, el tiempo pasado desde Navidad, las necesidades de motivación, etc.

Afortunadamente para casi todo en esta vida hay solución y nosotros somos partidarios de que el ‘Blue Monday’ es una cosa mental, es decir, una sensación, así que a continuación te vamos a ofrecer algunos planes para que afrontes este ‘Blue Monday’ con éxito y te olvides de que todo va a ir mal. ¡Toma nota!

1. Aprovecha las rebajas

Si no quieres gastar en exceso pero hay determinadas prendas que necesitas sí o sí, no lo dudes más y aprovecha ya las rebajas que puedes encontrar en numerosas tiendas físicas y online. Precisamente, hoy puedes beneficiarte de hasta un 70% de descuento en la tienda online de ASOS si aprovechas el código descuento ASOS, por lo que podrás hacerte con calzado, ropa y complementos a un precio de ganga. ¡Sólo durante 24 horas!

2. Queda con tus mejores amigos y disfrutad de una escape room

La familia es importante, sí, pero dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro, así que para este ‘Blue Monday’ no dudes en llamar a tus amigos para disfrutar de un plan divertido juntos, como por ejemplo ir a una escape room o ver una película. Eso sí, si te decantas por la película intenta esquivar cualquier film con tintes de ‘dramón’.

3. Haz ejercicio

Igual a priori no te parece el mejor plan para un día así, ya que quizá notas que has engordado más de la cuenta o te percatas de que has perdido fondo, pero te aseguramos que el deporte libera endorfinas, lo que se traduce en que estarás más alegre durante el resto del día y te sentirás mejor contigo mismo, así que sin lugar a dudas te lo recomendamos. Otra alternativa es acudir a clase de Yoga o Taichí, dos disciplinas que te proporcionarán bienestar físico y mental.

En definitiva, hagas lo que hagas mantente positivo durante todo el día, ya que ante todo la sensación del ‘Blue Monday’ puede ser mental, así que dependerá mucho de tu estado de ánimo cómo se desarrolle la jornada. ¡Que el ‘Blue Monday’ no pueda contigo!