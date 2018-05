Los mejores planes para descubrir el paraíso italiano olvidado Este verano déjate caer por esta ciudad costera situada al nordeste de Cerdeña FRAN JUSTICIA Martes, 15 mayo 2018, 11:47

Falta poco más de un mes para que el verano se instale oficialmente en nuestras vidas y por ello ya son muchos los que han comenzado como locos a buscar posibles destinos para sus vacaciones, y es que lo mejor es hacerlo con antelación, claro, siempre y cuando quieras ahorrar.

Quizá ahora mismo estás pensando qué es Olbia y dónde está, y es que esta ciudad costera situada al nordeste de Cerdeña es una de las más olvidadas del país italiano. Sin embargo, el hecho de que no sea muy conocida no implica que sea un mal destino para tus vacaciones, al contrario, se trata de un paraíso todavía por explorar con el que darás envidia a todos tus seguidores de las redes sociales. ¡Sigue leyendo y te cuento todo lo que puedes hacer en este destino ideal!

1. Visitar el museo arqueológico

Si además de turismo de sol y playa vas buscando un poco de enriquecimiento cultural, Olbia es un lugar perfecto para tal fin, ya que en su Museo Arqueológico podrás disfrutar de exposiciones de artefactos de la cultura nurálgica y buques de guerra romanos, entre otros restos del pasado de la poco conocida ciudad.

Además, también puedes dirigirte hasta la vía Acquedotto para ver la antigua muralla púnica o a la vía Nanni para ver los restos de lo que fueros las viviendas de estas civilizaciones.

2. Degusta un rico café

Los cafés son muy especiales en Olbia, especialmente si te lo tomas en una de sus plazas centrales más famosas, la plaza Giacomo Matteotti, la cual se llena de turistas a media tarde para tomar una rica merienda y disfrutar de los espectáculos al aire libre de artistas callejeros. ¡No puedes perdértelo!

3. Disfruta de las vistas de la ciudad

Otro de los atractivos de la ciudad son las increíbles vistas que se pueden disfrutar del golfo de Olbia. Para ello, dirígete hasta el yacimiento arqueológico de Nuraghe Riu Mulino, otra visita imprescindible del lugar. Allí, podrás disfrutar de un paseo por la colina en la que se alza y experimentar un precioso atardecer con vistas al mar. ¿Necesitas algo más?

4. Báñate en sus playas

Evidentemente si vas en verano algún que otro baño debe caer, así que no dejes de visitar Cala Sabina, una de las playas más famosas de Olbia, la cual se caracteriza por la poca presencia de los turistas y por ser un terreno poco explotado comercialmente, por lo que podrás disfrutar de una playa de agua cristalina y arena fina en plena naturaleza.