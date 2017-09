Los mejores planes para descubrir Roma sin gastar ni un euro La ciudad italiana es uno de los destinos más aclamados por turistas de todo el mundo FRAN JUSTICIA Lunes, 11 septiembre 2017, 11:21

Quedan menos de dos semanas para despedir el verano, pero aún son muchos los que se encuentran disfrutando de sus más que merecidas vacaciones, especialmente todos aquellos que precisamente las cogen en la segunda quincena de septiembre, ¿te encuentras entre ellos?

Si es así, ya estarás pensando qué vas a hacer y cómo vas a aprovechar al máximo estos días, pero si no tienes mucha imaginación, no te preocupes, ya que a nosotros nos encanta ayudar y por ello te hemos preparado un planazo para tus vacaciones: ¿qué te parece disfrutar de Roma por tan solo 25 euros? Sí, como lo lees. Si aprovechas los descuentos en vuelos de Descuentos Ideal podrás descubrir la ciudad italiana por este importe y tranquilo, tampoco tienes de qué preocuparte por lo cultural, ya que a continuación vamos a recomendarte algunos de los mejores planes que puedes hacer en Roma y ojo, no gastarás ni un euro en ellos. ¿Te apuntas?

1. Conoce el monumento nacional

Visitar un destino e irse sin conocer parte de su historia debería ser un delito. Quizá por ello es que visitar el Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II es totalmente gratuito. Esta escultura, que parece un edificio y cuenta con una figura de la diosa Minerva, se realizó en honor al primer rey que gobernó sobre la Italia unificada, así que no dudes en visitarlo.

2. Enamorarte de la Fontana de Trevi

Sí, sabemos que es un tópico, pero es que además de ser gratuita es absolutamente preciosa. Es una de las fuentes más famosas del mundo entero y una de las obras cumbres del barroco, la cual fue en el pasado el punto final del Aqua Virgo, uno de los acueductos que surtían de agua a la Antigua Roma. La misma está llena de turistas a todas horas, y es que bien es sabido que por una moneda, un deseo se cumplirá, así que muchos no dudan en creer en esta magia por un momento y lanzan una moneda al agua de la Fontana de Trevi.

3. Visita el Panteón de Agripa

Obra del arquitecto renacentista Filippo Brunelleschi, es uno de los edificios más famosos de Roma y cuenta con una inmensa cúpula de más de 40 metros diámetro. Visitarlo y deslumbrarte por sus detalles y sus relieves es un plan que puedes hacer de forma totalmente gratuita, así que no lo dudes y visítalo.

4. Iglesias por doquier

Si hay algo que caracteriza a Roma, además de la pizza, es su amplia cantidad de iglesias, en las que podrás apreciar las obras artísticas más bellas y conocidas de sus respectivas épocas y corrientes. Una de las más recomendables es la iglesia de San Pietro In Vincoli, ya que allí no solo quedarás fascinado por su fachada, sino también por una escultura de Miguel Ángel que se encuentra a apenas un metro de distancia y en la cual representa a Moisés.

5. Compra y almuerza en vía Vittorio Veneto

Se trata de una de las calles más conocidas de la ciudad italiana y en ella podrás poner en práctica todo tipo de planes, desde dar un agradable paseo hasta comprar en sus diversos mercados o almorzar una buena porción de pizza italiana en sus abundantes restaurantes. Todos los locales de la zona son muy económicos, por lo que prácticamente no gastarás. Por esta zona Audrey Hepburn y Gary Cooper tuvieron el placer de grabar, así que no pierdas la oportunidad y siéntete como una estrella de cine.