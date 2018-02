Los mejores perfumes para ella este San Valentín Estas ideas convertirán en todo un éxito uno de los regalos clásicos con motivo de la fecha FRAN JUSTICIA Miércoles, 14 febrero 2018, 11:26

¿Has recibido alguna rosa hoy? Si no es así, no te preocupes, aún queda bastante día para conseguirlo. ¿Por qué? Porque hoy se celebra el Día de San Valentín, por lo que los enamorados suelen demostrarse su amor y cariño a través de rosas, regalos, almuerzos y cenas inolvidables, ¿estás entre los afortunados?

Quizá como a mí para ti este día había pasado totalmente desapercibido en el calendario y ahora no tienes regalo para ella. Afortunadamente siempre hay formas sencillas de salir del paso, como por ejemplo regalar un clásico en esta fecha, un perfume, ¿no crees? Más aún si tenemos en cuenta que los mismos están en oferta en El Corte Inglés precisamente con motivo de San Valentín, por lo que podrás obtener un jugoso descuento en su compra si haces uso del código promocional El Corte Inglés de Descuentos Ideal.

Si no tienes ni idea de qué perfumes pueden ser los mejores para regalar a tu chica en San Valentín tampoco tienes de qué preocuparte, ya que a continuación te hago una selección de algunas de las mejores opciones para este día. ¡Toma nota!

1. Eternity Eau

Es un perfume plenamente inspirado en el frescor del océano y en la fuerza, vigor y energía de sus olas, una fragancia moderna y elegante para cualquier evento de noche. Entre sus principales componentes se encuentra la salvia, la fresia, la mandarina, algunos cítricos, la violeta, el clavel, la caléndula, el narciso, la azucena, el jazmín y el ámbar. Una mezcla única que le permitirá portar el eterno aroma del mar en su cuerpo.

Otras claves a destacar de este perfume son el excelente diseño de su frasco en un tono cristalino, y también su amplia duración ya que aunque especialmente se indica para las noches, podrá disfrutar de él todo el día, ya que su olor no es muy intenso y no le cansará.

2. Boss The Scent for her

¿Qué pasa si juntamos cacao tostado con un poco de melocotón y fresa? Pues que aparece ‘Boss The Scent for her’, la última novedad de Hugo Boss, que promete convertirse en el perfume más vendido del año. Esta fragancia adapta el aroma que incluía ‘Hugo Boss The Scent’, la versión masculina del producto.

Sin embargo, ahora con tonos dulces deja patente una marca personal femenina y seductora, que sin duda será el aroma perfecto para portar durante la próxima estación, ya que no es una fragancia muy fresca, sino cálida y además es absorbida con profundidad por la piel, pudiendo disfrutar de ella incluso después de horas de aplicársela.

3. Rosa Excelsa

‘Rosa Excelsa’ es un perfume que ante todo destaca por su más absoluta feminidad derivada en parte por la mezcla de pétalos frescos de la rosa durante la floración. Una esencia que viene perfectamente capturada en un excelente frasco ovalado que destaca por su diseño minimalista y femenino con un motivo floral en la parte superior.

Entre sus principales componentes destaca el neroli, el narciso, la rosa turca y amarillis que le aporta un toque de sensualidad único, y finalmente el almizcle. Se posiciona como una fragancia ideal para utilizar a diario, especialmente por las mañanas, lo que no significa que lo más recomendable sea que la utilice durante todo el día, ya que es muy intensa por lo que podría acabar cansándose del aroma.

4. Daisy

Marc Jacobs regresa con esta fragancia exclusiva para mujeres que destaca por una mezcla muy selectiva de diversas fragancias florales, como el jazmín y la violeta, combinadas a la perfección con toques cítricos de pomelo y fresas, y madera, notas que hacen de ella una fragancia fresca y ligera, y por ende, el perfume perfecto para la próxima temporada y especialmente para el verano. No dudes en regalársela a tu chica para este San Valentín.