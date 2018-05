Los mejores perfumes para el Día de la Madre Si tu presupuesto es limitado y se te han acabado las ideas para este día tan especial, estas alternativas pueden ser una garantía de éxito FRAN JUSTICIA Viernes, 4 mayo 2018, 09:20

Este domingo 6 de mayo es el primer domingo de mayo, por lo que como bien sabrás (o al menos deberías), se celebra el Día de la Madre. ¿Ya tienes regalo para la tuya? Puede ser que la cita te haya pillado por sorpresa y que por ende no hayas reservado parte del sueldo para hacerle un 'regalazo' a tu madre, pero no te preocupes, ya que siempre puedes optar por regalarle un perfume en este día tan especial.

Las colonias son una garantía de éxito y no suelen ser excesivamente caras, por lo que pueden sacarnos del apuro fácilmente. Si no tienes idea de cuáles son los perfumes 'top' del momento, a continuación te dejo algunas ideas. Eso sí, no dudes en aprovechar el cupón AliExpress de Descuentos Ideal para llevarte estos artículos con descuentos de hasta el 50%. ¡Échale un ojo al catálogo!

1. Rouge

El conocido diseñador cubano, Narciso Rodríguez, vuelve con esta fragancia mítica y femenina, que destaca por combinar majestuosamente un agradable toque de iris y rosa búlgara, junto a una mezcla de lirio y almizcle. Es fresca y duradera, por lo que tu madre podrá llevarla durante todo el día sin problema. Su frasco es pequeño y sencillo, por lo que podrá llevarlo a cualquier parte fácilmente.

2. Rosa Excelsa

Un perfume que ante todo destaca por su más absoluta feminidad derivada en parte por la mezcla de pétalos frescos de la rosa durante la floración. Una esencia que viene perfectamente capturada en un excelente frasco ovalado que destaca por su diseño minimalista y femenino con un motivo floral en la parte superior. Entre sus principales componentes destaca el neroli, el narciso, la rosa turca y amarillis.

3. Maroussia

Maroussia de Vanderbilt es una colonia para mujer de notas florales y orientales. Estamos ante un clásico de la perfumería, que reúne todas las características de los perfumes de la década de los 90: intensidad, magnetismo y un alto poder de seducción. Su frasco sigue una estética muy exótica, color ámbar con apliques dorados, una auténtica joya de procedencia rusa. ¡A tu madre le encantará!

4. Good girl

Lo más llamativo de este perfume es el frasco en el que viene incluido, un sensual tacón que puede convertirse en un objeto perfecto de decoración. Carolina Herrera hace de él una excelente pirámide olfativa de almendra y café, protagonistas de su salida, y flores mágicas, como jazmín sambac, nardos y raíz de lirio. Una experiencia única para cualquier mujer y tu madre no será la excepción.