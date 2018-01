Las mejores ofertas de FNAC para el Día de Reyes La marca ofrece estos descuentos sólo hasta el próximo 5 de enero FRAN JUSTICIA Jueves, 4 enero 2018, 09:55

Pese a que la Navidad está a punto de llegar a su fin, son muchos los que aún buscan incansablemente los regalos perfectos para sus seres queridos apurando las últimas horas, y es que todavía queda la última cita de estas fiestas, el Día de Reyes.

Por esta razón, aunque son muchas las marcas y establecimientos que han adelantado las rebajas de invierno unos días, otras como FNAC mantienen hasta el próximo 5 de enero las ofertas y promociones con las que han contado esta campaña de Navidad, por lo que aún puedes aprovechar algunos de los grandes chollos con los que ha contado si haces uso del código descuento FNAC de Descuentos Ideal. ¡No pierdas detalle!

1. Descuento en la séptima temporada de ‘Juego de Tronos’

¿Quedaste impactado con lo último de ‘Juego de Tronos’? Ahora puedes llevarte a casa la séptima temporada de la exitosa serie de HBO con un gran descuento por parte de FNAC, ya que la versión DVD puede ser tuya por tan solo 39 euros, un precio muy inferior al que el mismo producto presenta en otros establecimientos. ¡El invierno ha llegado oficialmente!

2. ‘Destiny 2’ para PS4 con un 5% de descuento

Es uno de los juegos más aclamados de este año, así que no pierdas la oportunidad de hacerte con él con este descuento que te ofrece FNAC sólo hasta el próximo 5 de enero. Dispones también de la versión para Xbox One, por lo que no dudes en aprovechar la oferta para conseguir este juego en el que viajarás por un nuevo e intrigante mundo del sistema solar.

3. 15% de descuento en Portátiles Surface Pro

Si te han pedido esta Navidad un portátil o bien tú mismo necesitas uno, no pierdas la oportunidad de hacerte con un Microsoft Surface Pro con paquete Office 365 incluido por un importe muy inferior al que tendría dicho pack el resto del año, y es que puedes beneficiarte en FNAC de hasta un 15% de descuento en la compra de uno.

4. 30% de descuento en Videocámara sport GoPro Hero 5

Si siempre quisiste tener en casa una videocámara para registrar todas tus aventuras, ya sean fuera o dentro del agua, entonces el ‘chollo’ del día de FNAC te va a encantar, ya que puedes adquirir una Videocámara Sport GoPro Hero 5 con un 30% de descuento. El pack incluye stick y batería, así que no lo pienses más y llévatelo ya a casa.

5. Ahorra 200 euros al comprar un Mac

Los ordenadores Mac de Apple no son precisamente baratos, por lo que muchas personas esperan hasta Navidad para pedirlos por Reyes precisamente porque en algunos establecimientos son rebajados. Así, en FNAC puedes llevarte a casa un MacBook Air de 13 pulgadas por 200 euros menos, ¿vas a perder la oportunidad?