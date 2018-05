Los mejores lugares para celebrar el Día de la Madre Como manda la tradición, el primer domingo de mayo se celebra esta cita en la que se homenajea a las progenitoras FRAN JUSTICIA Jueves, 3 mayo 2018, 09:21

Este domingo no es uno normal y corriente, y es que se celebra el conocido Día de la Madre, por lo que ya estás tardando en buscar un regalo físico o simbólico para demostrarle a tu mamá cuánto la admiras y quieres.

Si bien un regalo que pueda disfrutar ella sola está muy bien, te recomiendo que optes por algo que pueda disfrutar junto a ti, ya que lo más importante en este día es que lo paséis juntos. Con algo que podáis disfrutar ambos me refiero por ejemplo a un viaje. ¿Cómo? ¿Qué no tienes ni idea de qué destinos podrían encantarle a tu madre? ¡A continuación te dejo unas recomendaciones que creo que no van a defraudarte!

1. Disneyland París

Tanto si tienes hermanitos pequeños como si no Disneyland París es un lugar perfecto para celebrar el Día de la Madre. ¿La razón? Todos hemos crecido con los clásicos Disney, por lo que es la alternativa ideal para que tu madre vuelva a ser una niña y se olvide de todos los problemas a los que debemos hacer frente los adultos.

2. Lisboa

Según muchas agencias y blogs de viajes, Lisboa es uno de los destinos más aclamados por el público este año, así que también te recomiendo este destino para el Día de la Madre, más aún si tu madre es fan o seguidora del Festival de Eurovisión, ya que el mismo 6 de mayo se celebra la Alfombra Azul con la que se recibe a los 43 países participantes, por lo que podrá verlos a todos.

En caso de que el festival no le entusiasme en exceso, en Lisboa te espera el acuario con más especies marinas del mundo, los barrios de Belém y Alfama, los agradables sonidos del fado portugués y mucho más.

3. Tenerife

Si tu madre tiene ganas de verano, las Islas Canarias han sido tradicionalmente el paraíso español, con permiso de las Baleares, y es que allí raro es que la temperatura descienda de los 18 grados, por lo que siempre es buen momento para ir a la playa, disfrutar de un buen mojo picón y en definitiva, de un día al más puro estilo de la temporada estival, ya sea otoño, invierno o primavera. Especialmente te recomendamos la playa de 'Las Teresitas' en Tenerife, ya que su media anual de 25 grados ocasiona que siempre hondee la bandera azul.