Los mejores libros de bolsillo para regalar este San Valentín Estos títulos pueden ser una buena alternativa para regalar a tu pareja con motivo de esta cita tan especial

El próximo 14 de febrero se celebra San Valentín, por lo que a estas alturas ya son muchos los que se encuentran buscando incansablemente el mejor regalo para su pareja. Al igual que ocurre en Navidad a la hora de hacer un regalo a otra persona lo mejor es tener en cuenta sus hobbies, por ejemplo, ¿le gusta la lectura?

La realidad es que leer es una de las aficiones que más se ponen en práctica en el mundo, ya sea leer un libro físico o uno digital. Además, los libros permiten al lector vivir experiencias e historias que únicamente podrá experimentar de esta forma, por lo que resulta un regalo atractivo para casi cualquier persona.

Precisamente como es uno de los presentes más aclamados en esta fecha algunos establecimientos han reducido su precio o han puesto en marcha diversas ofertas con el objetivo de incentivar las compras, tal y como ha hecho FNAC, y es que si haces uso del código descuento FNAC de Descuentos Ideal podrás llevarte libros de bolsillo con un 5% de descuento. ¡A continuación te citamos algunos títulos imprescindibles!

1. Yo soy Eric Zimmerman

El libro cuenta la historia de Eric Zimmerman, un poderoso empresario alemán que se caracteriza por ser un hombre frío e impersonal y que disfruta del sexo sin amor y sin compromiso. Sin embargo, en su vida aparece

una joven llamada Judith Flores, por la que empieza a sentir más de lo que pensaba y con la que comienza una relación plagada de fantasía y erotismo que deberá enfrentarse a numerosos obstáculos.

2. Bajo la misma estrella

Este libro te permitirá disfrutar de la historia original que dio lugar a la exitosa película protagonizada por Shailene Woodley. Esta versa sobre Hazel y Gus, dos jóvenes a los que les gustaría tener vidas más corrientes. Algunos dirían que no han nacido con estrella, que su mundo es injusto, pero Hazel y Gus son solo adolescentes, a los que si algo les ha enseñado el cáncer que ambos padecen es que no hay tiempo para lamentaciones, porque, nos guste o no, solo existe el hoy y el ahora.

3. Las lunas de Jupiter

Esta obra de Alice Munro indaga en la vida de mujeres atrapadas en la rutina, invisibles, abnegadas y aparentemente conformadas con ser un mero satélite del marido o el padre enfermo al que cuidan, pero esperando,

siempre, encontrar un instante de pasión, por breve que sea, que devuelva un poco de brillo a su existencia. Con él conocemos un catálogo de mujeres al borde del abismo: frías, infieles, insensatas o desesperadas, pero todas tocadas por un pálido rayo de esperanza.