Los 5 mejores detergentes para lavavajillas, según la OCU La Organización de Consumidores y Usuarios categoriza los diferentes detergentes para lavavajillas IDEAL.ES Viernes, 23 marzo 2018, 09:32

Los informes de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre los diferentes productos que compramos día a día suelen ser de gran utilidad para la mayoría de la población.

Si hace unas semanas veíamos las mejores cremas hidratantes según la OCU, y más recientemente accedíamos al listado de los mejores teléfonos móviles para la Organización de Consumidores, hoy revelamos el listado de los mejores detergentes para lavavajillas del mercado. Cabe destacar que muchos de ellos pueden ser comprados con descuento.

De acuerdo con el estudio realizado por la OCU, en el que se han tenido en cuenta diferentes factores relacionados con la efectividad de cada producto, los 5 detergentes para lavavajillas con más calidad del mercado serían los siguientes. Algunos de ellos son marcas blancas de supermercados como Mercadona o Lidl.

1 - SOMAT ORO 12 FUNCIONES (66 puntos - buena calidad)

2 - W5 (LIDL) PASTILLAS TODO EN 1 (64 puntos - calidad media)

3 - FAIRY PLATINUM ALL IN ONE (59 puntos - calidad media)

4 - FINISH POWERBALL QUANTUM LIMÓN (54 puntos - calidad media)

5 - BOSQUE VERDE (MERCADONA) PASTILLAS TODO EN 1 (54 puntos - calidad media)