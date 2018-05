Los mejores destinos costeros para este verano Estos lugares son aclamados por muchos turistas por ofrecer el conocido turismo de sol y playa FRAN JUSTICIA Viernes, 11 mayo 2018, 11:39

Ay qué poquito queda para el verano, ¿verdad? Yo de hecho ya he empezado a ir mirando sitios para descansar unos días estas vacaciones. Como durante el resto del año puedo decantarme por zonas en las que son más relevantes los museos y el turismo cultural, este año me he puesto a buscar destinos en los que prime el turismo de sol y playa. Sí, necesito que el blanco nuclear desaparezca de mi cuerpo.

Antes de contarte qué destinos me han parecido los más interesantes para viajar este verano y disfrutar de unos días de descanso al rubor de las olas y al calor del sol, te voy a dejar un código promocional de Iberia Express, con el que el vuelo a cualquiera de estos lugares te saldrá a precio de ganga. ¡No lo desaproveches!

Como te decía, este año he optado por pasar las vacaciones en alguno de los destinos que te voy a comentar a continuación. Todos ellos destacan por una característica común, y es que se trata de zonas costeras muy aclamadas por los turistas debido a que ofrecen el conocido turismo de sol y playa tan buscado por muchos durante los meses estivales. ¿Te animas a conocerlos? Ve preparando la maleta, ¡nos vamos en menos de dos meses!

1. Playa del Carmen

Nuestra primer destino nos lleva hasta México, donde se encuentra una de las playas más conocidas y grandes de la famosa Riviera Maya, Playa del Carmen, la cual recibe anualmente la visita de una gran cantidad de turistas de todas parte del mundo, siendo además un destino clave para muchos viajes de estudios de final de carrera, por lo que destaca por la abundancia de gente joven y de ambiente festivo bajo unos incandescentes rayos del sol y unas aguas cristalinas y transparentes, donde además, la visita de la Quinta Avenida es un imprescindible. Muy cerca, a escasos 12 Km, tienes además Puerto Aventuras, otra zona costera muy atractiva en la que podrás poner en práctica actividades de toda índole, desde nadar con delfines hasta interactuar con los monos de la zona.

2. Venice Beach

Seguimos descubriendo mundo y saltamos hasta Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos, donde podremos disfrutar de Venice Beach, la playa más conocida debido a los numerosos espectáculos callejeros que allí se realizan, los cuales han protagonizado una gran cantidad de programas y especiales de televisión. Concretamente, si quieres ver o experimentar alguna de estas actuaciones te recomendamos que te vayas muy temprano al paseo marítimo que se encuentra frente al mar, sólo allí podrás ser parte de uno de los mayores iconos de la ciudad, los espectáculos callejeros. Después vuelve corriendo a refrescarte en sus aguas cristalinas o toma el sol sobre su fina arena. Otra actividad muy conocida es circular en patines por el paseo marítimo o pillar una bici o un tándem para recorrer la zona costera.

3. Andratx

No podíamos no tener en cuenta alguna playa del Mediterráneo, así que he elegido Andratx, la cual está situada en Mallorca, una de las Islas Baleares. Además de bañarte en sus cálidas aguas cristalinas, podrás pasear y explorar sus numerosas calas y espacios naturales totalmente abiertos al público, por ejemplo, el islote de Sa Dragonera, al que podrás acudir mediante una excursión en barco que te mostrará los alrededores de la isla. Una vez vuelvas de nuevo a Andratx no dudes en probar en cualquiera de sus chiringuitos o restaurantes alguno de los exquisitos platos de los que se compone la gastronomía mallorquina, puesto que serán todo un placer para tu paladar. Si lo deseas, también puedes hacer una pequeña escapada a la sierra de Tramontana donde disfrutarás de unas vistas increíbles.