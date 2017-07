Amazon Prime Day: Así son los mejores auriculares para hacer deporte La sujeción y la ausencia de cables, dos factores clave a tener en cuenta antes de comprar este accesorio FRAN JUSTICIA Lunes, 10 julio 2017, 13:13

La temporada de sol, playa y piscina ya ha comenzado, sí, pero aún somos muchos los que nos negamos a creer que aquello de la ‘Operación Bikini’ ya sea misión imposible, por lo que aprovechamos los días de vacaciones y descanso para intentar poner nuestro cuerpo a tono para las próximas semanas, al fin y al cabo aún queda mes y medio de verano, ¡hay tiempo!

Una de las actividades deportivas que más se realizan es el ‘running’, y es que no cabe duda de que es la más sencilla y barata de poner en práctica, puesto que no necesitas apuntarte a un gimnasio y la puedes practicar cuando quieras, claro, siempre y cuando el tiempo te lo permita.

Además, es un ejercicio perfecto para escuchar el repertorio completo de ese cantante que tanto te gusta, o ¿por qué no?, la banda sonora de tu serie o película favorita. Correr mientras escucho de fondo ‘Light of the seven’ de ‘Juego de Tronos’ es muy épico, ¿no Creéis?

Si estabas pensando en adquirir unos auriculares para escuchar tu música favorita o responder llamadas mientras haces ‘running’ pon atención, ya que hoy puedes conseguir unos auriculares Sony deportivos con un 30% de descuento gracias a los cupones de descuentos especiales de Descuentos Ideal con motivo del Amazon Prime Day, un evento de carácter anual que Amazon pone en marcha para premiar la fidelidad de los clientes Amazon Prime.

Si no sabes si decantarte aún o no por estos auriculares, a continuación te vamos a exponer algunas de las cualidades imprescindibles de unos buenos auriculares deportivos:

- No deben tener cables, ya que de lo contrario tendrás que perder tiempo es deshacer nudos, además de que los cables pueden ir golpeando continuamente tu cara, lo cual puede resultar muy molesto.

- Tienen que incluir conexión Bluetooth, ya que así podrás reproducir toda la música que tienes en tu teléfono móvil de forma rápida y sencilla sin necesidad de conexión.

- Deben ofrecer resistencia al agua y al sudor, puesto que si hacemos deporte sudaremos y beberemos agua para refrescarnos e hidratarnos, por lo que es muy probable que nuestros auriculares acaben empapados.

- El agarre debe ser de tipo intraaauditivo, ya que no se caerán y podremos llevarlos muchas horas puestos sin sufrir algún daño.

- Debe incluir controles musicales, puesto así no será necesario usar el terminal móvil para aumentar y reducir el volumen o cambiar de canción.

Características que precisamente incluye el modelo Sony MDRXB80BSB.CE7 que puedes conseguir con la oferta de Amazon, así que no lo dudes y hazte con él.