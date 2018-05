¿Cuál es la mejor forma de llevar un perro en el coche? Si estabas pensando llevártelo contigo de vacaciones, ojo a estos mecanismos de seguridad FRAN JUSTICIA Lunes, 14 mayo 2018, 11:45

Se acerca el verano y con dicha estación también llegan las esperadas vacaciones estivales. Desgraciadamente, durante las mismas se abandonan muchos animales, y es que los dueños no están dispuestos a cargar con ellos ni a estar pendientes de sus necesidades.

En muchas ocasiones dichos abandonos se debe a desinformación por parte de los dueños, que no conocen otras alternativas como los hoteles para mascotas o incluso llevar al animal consigo.

Estoy seguro de que tú no eres como esas personas que abandona animales para irse de vacaciones, por lo que has llegado hasta aquí buscando el mejor método de llevar a tu peludo contigo en tu vehículo. Si es así, presta atención, ya que a continuación te voy a indicar algunos de los métodos más seguros para trasladar al can en coche. ¡Toma nota!

1. Arnés de un solo enganche

Si bien es un sistema de seguridad, de hecho, uno de los más baratos, este arnés suele ser muy débil, por lo que en caso de colisión, la hebilla del mismo podría romperse y el perro chocaría contra el respaldo del asiento, lo que provocaría graves lesiones para ambos.

2. Arnés con dos enganches

Este sistema es mucho más seguro que el anterior, ya que esta vez se evita el desplazamiento hacia delante del animal, por lo que en caso de colisión, no saldría disparado. Eso sí, el can podría golpearse con los asientos que tiene alrededor.

3. Transportin

Podríamos decir que es el método más seguro para trasladar a un animal en coche, ya que le protegerá en todo momento de cualquier golpe que pudiera llegar a sufrir. Eso sí, no coloques el transportín en el asiento sujeto con el cinturón de seguridad, ya que este podría romperse y el transportín saldría disparado.

Lo ideal es colocarlo en el suelo, ya que el poco espacio existente absorberá la energía del impacto, por lo que en caso de colisión, el animal sólo sufrirá lesiones leves.

En caso de que el transportín sea demasiado grande, colócalo en el maletero en posición transversal al sentido de la marcha. Combina este sistema con una rejilla divisoria para mayor seguridad.

Espero que estos consejos te sirvan para llevar seguro a tu can durante vuestro trayecto. ¡No hay mejor compañía!