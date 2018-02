El mejor calzado en rebajas de Zalando para San Valentín El sector textil es uno de los más beneficiados con esta fecha tan especial IDEAL.ES Lunes, 12 febrero 2018, 11:43

Si estás enamorado o enamorada de alguien o si ya tienes pareja, este miércoles tienes una cita que no puedes perderte, puesto que se celebra el Día de San Valentín. Durante el mismo puedes declararte a esa persona por la que has comenzado a sentir un sentimiento más allá del simple cariño o bien demostrarle a tu pareja cuánto le amas.

Si en Japón una de las tradiciones típicas con motivo del Día de San Valentín es entregar chocolates a la otra persona, en España no podíamos quedarnos atrás y aquí lo mínimo es pasar un rato con esa persona o bien hacerle algún regalo que le entusiasme y le demuestre hasta dónde llega nuestro amor.

Precisamente por ello, son muchos los establecimientos y comercios que ponen en marcha una campaña de ventas especial los días previos a San Valentín, especialmente aquellos del sector textil, puesto que son los grandes beneficiados con esta cita tan especial, ya que la mayoría de personas opta por este tipo de artículos.

Por esta razón, algunas tiendas, como por ejemplo, Zalando, ofrecen descuentos y ofertas especiales con motivo de la fecha, y es que si haces uso del código descuento Zalando de Descuentos Ideal podrás disfrutar hasta el miércoles 14 de febrero un 10% de descuento en una amplia variedad de productos textiles, sobre todo el calzado.. A continuación te recomendamos algunos de los mejores modelos para San Valentín.

En Zalando puedes adquirir gran variedad de calzado, desde zapatillas deportivas hasta zapatos de traje, tanto para él como para ella y por precios muy económicos.

En el caso de que busques un calzado más deportivo, si ella es toda una gran deportista, no dudes en llevarte estas zapatillas Nike Sportswear MD Runner 2 por tan sólo 24,45 euros. En el caso de que busques un regalo para él, dispones de unas zapatillas New Balance MRL996 por tan sólo 47,95 euros, un precio que no encontrarás de nuevo tan fácilmente.

Con la llegada del invierno el frío se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de nuestra vida, por lo que unas botas también pueden ser buenas alternativas de cara a regalar calzado en San Valentín. Para ella tienes estos botines Onldaria Winter Bootie que te puedes llevar a casa para ella por tan sólo 26,95 euros, mientras que para él cuentas con estas Dr Martens en color cereza desde 119,95 euros.

No obstante, si buscas algo más elegante para una fecha tan especial dispones de estos zapatos de vestir Burleigh Brogue para él por tan sólo 13,90 o bien si buscas algo para ella, estas Grande Mary Jones por 46,95 euros.