¿Cuál es la mejor arena para tu gato? El material de la misma es muy importante de cara a evitar malos olores en casa FRAN JUSTICIA Lunes, 29 enero 2018, 11:53

Compartir nuestra vida y nuestro hogar con una mascota no debería ser algo que tomasemos a la ligera, ya que ante todo es un ser vivo, por lo que deberemos prestar atención a las necesidades del mismo. Esto no quiere decir que tendremos que preocuparnos únicamente de su alimentación, sino también del lugar en el que vivirá.

En el caso de los gatos este lugar además será en el que realice sus necesidades, puesto que no salen a pasear como los perros. Este detalle implica que deberemos escoger con máximo cuidado tanto la ubicación del cubo de arena como el material del que está hecha la misma, especialmente si queremos evitar problemas de malos olores en casa.

Si acaba de llegar un gatito a tu vida y todo esto te suena a chino, no te preocupes en absoluto, ya que a continuación te vamos a dar todos los detalles de los distintos tipos de arena que existen y así podrás elegir la mejor para tu gato. ¡Toma nota!

1.Arena convencional

Este tipo de arena suele ser la más utilizada por la mayoría de personas que poseen gatos, lo cual no quiere decir que sea la mejor. De hecho, es la más utilizada simplemente porque es la más económica, así como también porque es muy fácil de conseguir. Sin embargo, suele durar poco y lejos de acabar con el mal olor de nuestro felino, lo incrementa, esparciéndolo por toda la casa.

2.Arena aglomerante

Este tipo de arena también es económica y fácil de encontrar, pero a diferencia de la anterior cuenta con una cualidad que le permite destacar, y es que es ideal para separar fácilmente los excrementos de tu felino, lo que te ayudará a que la limpieza de su arena no te quite mucho tiempo. Como contras podemos decirte que genera polvo y no elimina del todo el mal olor.

3.Arena ecológica

Sin duda la arena más recomendable para tu gato, ya que no sólo es biodegradable y muy respetuosa con el medioambiente, sino que además te permitirá separar con facilidad los excrementos de tu felino y pondrá fin al mal olor, puesto que la misma huele a madera. No obstante, no está hecha para todos los gatos, ya que puede ser algo incómoda para los más peludos, puesto que se pega demasiado al pelo de los mininos. Además, es la más cara.

Estos son los tipos de arena más comunes para gatos y como ves todos tienen pros y contras, por lo que te recomendamos que las pruebes todas antes de decantarte por una. Así podrás identificar cuál es la que mejor se adapta a tu gato.