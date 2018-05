¿Cuál es el mejor antiparasitario para tu perro? Durante la primavera se incrementa el número de caninos afectados por infecciones de insectos como las pulgas o las garrapatas FRAN JUSTICIA Martes, 1 mayo 2018, 13:07

Si tienes un perrito en casa puede que ya sepas que con la llegada de la primavera es necesario extremar las precauciones al sacar a pasear a nuestros canes, ya que aumentan las probabilidades de que estos se vean infectados por insectos perjudiciales para su salud como pueden ser las pulgas o las garrapatas al contactar con mayor frecuencia con otros animales que ya pueden estar infectados. En caso de que te estés enterando por primera vez de ello, no te preocupes, en este artículo voy a intentar darte algunas recomendaciones para evitar que tu can sufra este tipo de infecciones.

Afortunadamente, en el mercado existe una gran variedad de productos antiparasitarios que tienen como principal finalidad proteger a los perros de mosquitos, pulgas, piojos, garrapatas y otras enfermedades que podrían llegar a ser mortales para el canino, entre las que destacan la ofiliariosis y la dipilidiasis.

No obstante, ante tal variedad de productos antiparasitarios, ¿cuál es la mejor solución para tu perro? Es una pregunta de difícil respuesta, pero a continuación voy a intentar explicártelo de la mejor forma posible.

Lo más importante que debes saber es que ningún producto antiparasitario protege al can de todos los parásitos, lo que significa que no bastará con utilizar únicamente un método, ya que este no nos garantizará protección absoluta del animal. Al contrario, será necesario combinar varios antiparasitarios con el objetivo de proteger al máximo al canino.

La pregunta podría derivar entonces a otra cuestión, ¿cuál es la mejor combinación de antiparasitarios? Ante todo, hay que conocer bien los dos grandes tipos de antiparasitarios que puedes encontrar en el mercado: internos y externos.

Algunos de los antiparasitarios para parásitos internos más conocidos son las tabletas, mientras que en el caso de los antiparasitarios para parásitos externos destacan principalmente los collares y las pipetas, ya que son instrumentos que suelen proteger al can frente a pulgas, garrapatas y otros insectos y bacterias.

Por ende, si quieres proteger de forma eficaz a tu can durante los próximos meses, haz uso de ambos tipos de antiparasitarios y combínalos en función de su peso y edad. Por supuesto, consulta antes a un veterinario si existe alguna contraindicación para tu perro por un posible estado de embarazo, alergias u otras enfermedades.

Además, mantén una correcta higiene de tu can, cepillándole diariamente el pelo y lavándolo con asiduidad. Sólo así evitarás que sea infectado.