Medianas gratis en Telepizza: así puedes conseguirlas Durante un año la cadena de establecimientos premiará así la fidelidad de sus clientes FRAN JUSTICIA Viernes, 1 junio 2018, 12:39

Parecía que no iba a llegar nunca, pero sí, el finde ya está aquí. Estoy seguro de que al igual que me ocurre a mí, te apetece poco o nada hacer la cena esta noche, y es que ya nos va tocando descansar, ¿verdad?

Por ello, y si no subes al Corpus este viernes, te voy a proponer un planazo para esta noche: peli, manta y pizza. Piénsalo.

Además, este plan se me ha vuelto aún más apetecible después de descubrir el código promocional Telepizza de Descuentos Ideal, y es que con él podrás ahorrar hasta un 50% en tu pedido. ¡Casi nada!

Por otro lado, echando un ojo a la web de Telepizza mientras me debatía entre las pizzas que me gustaría pedir, me he percatado de una promoción muy interesante. Digo interesante porque básicamente te puedes llevar una mediana de regalo. Sí, totalmente gratis, ¿dónde hay que firmar?

Este regalazo que nos hace Telepizza nace para premiar la fidelidad de los clientes de la cadena de establecimientos, y es que ahora cada pedido que hagas cuenta, y mucho.

¿Cómo se gana?

Si quieres recibir una mediana totalmente gratis en Telepizza antes tendrás que hacer 10 pedidos a domicilio a través de la tienda online, y es que con cada uno de ellos recibirás 1 Telepicoin, una especia de moneda virtual de Telepizza.

Una vez que tengas diez Telepicoin podrás canjearlas para recibir una mediana totalmente gratuita.

Para beneficiarte de esta promoción sólo tienes que entrar en Telepizza y registrar tus datos. ¡Tienes 365 días para aprovechar esta promo!