Día de la Madre: 3 regalos perfectos para ella

Martes, 1 mayo 2018

Este domingo es el primer domingo de mayo, por lo que como manda la tradición también es el momento de celebrar el conocido Día de la Madre, una jornada perfecta para demostrarle a ella cuánto la admiras y quieres.

Esto puedes hacerlo dedicándole tiempo este día o bien demostrándolo con un presente o regalo, el cual si bien no tiene porque ser algo físico, no cabe duda de que a nadie le amarga un dulce y tu madre no es la excepción.

Eso sí, con regalo no me refiero al típico perfume o el pañuelo de turno, no, sino a un presente que realmente vaya a disfrutar, ya sea de forma individual o acompañada. Puede ser que estés pensando que me estoy refiriendo a un viaje, pero soy consciente de que este tipo de regalo no está al alcance de todos los bolsillos, así que voy a proponerte algo que creo que puede ser mucho más económico, ¿qué tal una caja experiencia de SmartBox?

No sólo puedes beneficiarte de un 10% de descuento con el código promocional SmartBox de Descuentos Ideal, sino que además hay disponibles opciones para todos los gustos. ¿Quieres conocerlas? ¡Sigue leyendo!

1.Para las mamás MasterChef

Si 'MasterChef' es el programa favorito de tu madre y la cocina es una de sus grandes pasiones, sin duda debes hacerte con una de las cajas de experiencias gastronómicas de SmartBox. Este tipo de cajas incluyen escapadas gastronómicas para descubrir nuevos sabores y deliciosas cenas para saborear los mejores productos de restaurantes con estrellas Michelin. ¿Necesitas algo más?

2. Para las mamás Willy Fog

¿Tu madre no hace otra cosa que pensar en el próximo destino que va a vistar? Creo que tienes una mamá Willy Fog, así que colabora con su objetivo de dar la vuelta al mundo con las cajas de viajes y escapadas de SmartBox. Estancias rurales, alojamientos en hoteles, masías de ensueño, hostales con encanto…. Sin duda el mejor regalo que puedes hacerle este próximo 6 de mayo.

3. Para las mamás que necesitan un extra de relax

Ser mujer no es fácil, pero es que ser mamá menos lo es aún, y es que además de sus propios problemas personales y del trabajo, las mamás deben hacer frente también a los problemas y al cuidado de sus hijos, por lo que es muy normal que el estrés se convierta en un nuevo habitante de su vida. Por ello, no lo dudes y este año regálale a tu madre una caja de experiencias de bienestar de las que te ofrece SmartBox. Una sesión de reflexología podal, un masaje shiatsu, una escapada con spa, una envoltura en chocolate… ¡Tú decides y ella disfruta! Te lo agradecerá, y mucho, creeme.