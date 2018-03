3 lugares para enamorarte de Bélgica Si no sabes qué hacer en Semana Santa, un viaje con familia o amigos es una buena alternativa para alejarte de tu ciudad FRAN JUSTICIA Jueves, 1 marzo 2018, 12:02

En tan sólo tres semanas llegará una semana muy querida para muchas personas, pero también unos días en los que acceder a tu domicilio si vives en el centro de la ciudad puede llegar a convertirse en misión imposible. En efecto, hablo de Semana Santa.

Por esta razón, y especialmente si no son católicos o seguidores fervientes de esta tradición, son muchos los que deciden planificar las vacaciones de Semana Santa, siempre y cuando las tengan, lejos de su lugar de residencia. ¿Te sientes identificado?

Si es así, estás de suerte, ya que durante las próximas tres semanas te vamos a ir recomendando diferentes destinos a los que puedes viajar en Semana Santa. Además, también voy a recopilar una serie de descuentos para que el viaje te salga lo más barato posible, por ejemplo, hoy dispones en Descuentos Ideal del código promocional Europcar, con el que podrás beneficiarte de hasta un 30% de descuento en el alquiler de un vehículo para conocer el destino que te voy a proponer o cualquier otro con la comodidad de un transporte particular y privado.

Son numerosos los destinos susceptibles de convertirse en el lugar perfecto para vivir una Semana Santa diferente, pero Bélgica me ha parecido uno de los más recomendables, no sólo por su cercanía, que también, sino por la infinidad de oportunidades de entretenimiento que te ofrece. ¿Quieres conocerlas? Sigue leyendo y te cuento absolutamente todo.

1. Amberes

En Bélgica son mayormente conocidas Brujas y Bruselas, dos de las ciudades más visitadas, pero Amberes no tiene nada que envidiarle a las anteriores. Su centro histórico es ampliamente conocido por la imponente catedral gótica que posee, algo que junto al hecho de haber sido el lugar de nacimiento de uno de los pintores flamencos más importantes de la historia, Rubens, la ha convertido en una de las ciudades más aclamadas por los amantes del arte. ¿Te la vas a perder?

2. Bruselas

Si vas de viaje a Bélgica no puedes dejar de visitar Bruselas, sobre todo porque con toda probabilidad el avión que cojas aterrizará en esta ciudad, considerada la más grande y moderna del país. No podía esperarse menos de la capital. En Bruselas puedes encontrar de todo, desde una catedral gótica hasta calles y centros comerciales llenos de personas, sin dejar de mencionar los modernos rascacielos que podrás visitar para disfrutar de increíbles vistas de la capital. Son un ‘must’ a la hora de visitar Bruselas, la Grand Place, el Atomium, la pequeña escultura Mannaken Pis y el museo Fine Arts.

3. Lovaina

Si eres joven o si te gusta la fiesta, Lovaina es una parada imprescindible en tu viaje a Bélgica, y es que esta ciudad está considerada como la ciudad universitaria del país por excelencia. Vaya, lo que viene siendo la Granada belga. Pubs, discotecas, centros de ocio… El entretenimiento estará asegurado en todo momento y con un gran ambiente juvenil. Además, también tendrás tiempo para disfrutar de una de las especialidades del país, el arte, puesto que puedes visitar el increíble ayuntamiento de estilo gótico que alberga la ciudad.

Estos son sólo algunos de los mejores lugares que puedes visitar en Bélgica, lo que no implica que sean los únicos o que ciudades como Brujas o Gante no merezcan tu visita. Eso sí, necesitarás más de una semana si quieres conocer Bélgica al dedillo, así que no dudes en dejar cosas sin ver, el país merece más de una visita.