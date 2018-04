3 libros con los que puedes inspirarte para encontrar pareja A veces la ficción supera a la realidad y con estos ejemplares encontrarás los 'tips' adecuados para no dejar escapar a tu media naranja FRAN JUSTICIA Lunes, 23 abril 2018, 10:34

Llega un momento en la vida en el que dejamos de estar contentos estando solteros, y es que a veces parece que el ser humano no nació para vivir en soledad. SI bien tus amigos y tu familia pueden paliar ese sentimiento de soledad, no cabe duda de que en ocasiones lo que se necesita realmente es tener una pareja.

Quizá te has sentido así últimamente, ya sea porque has vuelto a ver 'Pretty Woman', 'Titanic' o 'Mamma Mia!' o bien porque te has enterado de que esa amiga que iba contigo a preescolar acaba de casarse. Sea por un motivo o por otro, si te has propuesto encontrar al amor verdadero, hoy estás de suerte, ya que puedes disfrutar de Meetic Gratis gracias al cupón de Descuentos Ideal. ¿Qué te parece?

No obstante, y aunque digan que es fácil, encontrar el amor por internet no es sencillo, así que aprovechando que hoy se celebra el Día del Libro, voy a recomendarte varios ejemplares con los que podrías inspirarte para encontrar pareja y no dejarla escapar. ¡Toma nota de ellos!

1. Speed dating: cómo gustar y ligar en 7 minutos

El primer libro que te recomiendo es este manual de Lola Rubio con el que conocerás en profundidad una amplia variedad de 'tips' para desplegar tu seducción y mostrar tu carisma a la otra persona en pocos minutos, y es que las primeras impresiones cuentan y mucho. Hablar de tus hobbies, mostrarte con seguridad, hablar sin trabarte…. ¡No esperes más y hazte con él!

2. Amor de verdad: cómo encontrar el amor y hacer que dure

Sentir atracción por alguien y hasta cariño no significa estar enamorado. Es por esta razón que la mayoría de relaciones finalizan actualmente antes de los dos o tres meses, un periodo en el que te aseguro que se siente de todo menos amor. En este libro la autora ayudará a todos aquellos que hayan comenzado una relación de pareja o que estén a punto de hacerlo a mantener dicha relación sin que ello signifique realizar algún sacrificio por la otra persona o padecer sufrimientos innecesarios.

3. E-Love

Si te has planteado lo de encontrar el amor en Meetic, pero no terminas de creer que encontrar el amor a través de internet sea posible, este libro te encantará. En él Alma Grey, la autora, nos cuenta a través de testimonios reales cómo es posible enamorarse de alguien a través de una pantalla y una simple conversación de chat. Si bien el enamoramiento no empieza aquí, sí puede ser el inicio de una relación más allá de una amistad totalmente sana y placentera. De hecho, el 40% de las relaciones actuales comienzan en la red.

Además de estos ejemplares, también te recomendaría algún libro de autoayuda y que te oriente a conocerte en profundidad a ti mismo, ya que es fundamental quererse a uno mismo y conocerse en todos los sentidos antes de querer y conocer a otra persona.