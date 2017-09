¿Te lavas bien el pelo? A pesar de ser una actividad rutinaria, muchas personas no ponen atención a ciertos detalles que pueden ocasionar que el pelo dure más tiempo limpio y brillante FRAN JUSTICIA Lunes, 11 septiembre 2017, 11:37

El verano es una de las épocas del año en la que más debemos lavar nuestro cabello, ya que el cloro de la piscina, la sal del mar y el calor pueden dañarlo con mayor frecuencia, lo que hace imprescindibles ciertos cuidados que durante el resto del año son menos necesarios, como por ejemplo la limpieza diaria o el uso de champús específicos y protectores solares, artículos que puedes obtener a buen precio gracias a las ofertas en cosmética para el cabello de Belleza Ideal.

No obstante, pese a que la limpieza es una actividad que se vuelve rutinaria, hay muchas personas que no se lavan correctamente el pelo, principalmente por no fijarse en ciertos detalles y preliminares que pueden ayudarte a que el resultado sea mejor y a que tu cabello brille durante más tiempo. Por ello, a continuación te vamos a explicar con detalle cómo debes lavarte el pelo, ¿lo harás igual? ¡Toma nota!

Paso 1: Peina tu pelo antes y después de lavarlo

Antes de mojar tu cabello o aplicarle cualquier tipo de producto, péinalo, ya que así estimularás la circulación del cuero cabelludo, eliminarás restos de productos que te hayas aplicado previamente y lo desenredarás, por lo que lo lavarás mucho mejor.

Paso 2: Moja el cabello antes de aplicarte champú

Algunas personas se aplican primero el champú, directamente sobre la cabeza, y después se enjuagan la cabeza, pero esto más que un acierto, es un gran error. El procedimiento correcto sería mojar tu cabello con agua tibia, verter un poco de champú en tu mano, aplicarlo sobre la raíz, y una vez lo hayas esparcido por todo tu cabello, volverlo a enjuagar, dándote pequeños masajes circulares con las yemas de los dedos para estimular la circulación en esta área, lo que te permitirá lucir un cabello más bello y evitará su caída.

Paso 3: Aplica los acondicionadores y mascarillas

Una vez que has enjuagado tu cabello después de aplicar el champú, llega el turno de productos embellecedores como los acondicionadores y las mascarillas. A diferencia del champú, estos cosméticos nunca deben aplicarse sobre la raíz, ya que ocasionarán que tu pelo pierda volumen. Por el contrario, aplícalos por todo el cabello, a excepción de la raíz.

Paso 4: Aclara con agua fría

Finalmente llegamos al aclarado, el último paso para dejar nuestro cabello impoluto. Una vez que has aplicado todos los cosméticos embellecedores, aclara el pelo con agua fría, nunca caliente, ya que así cerrarás las cutículas y conseguirás que tu pelo se vea más brillante. Acláralo varias veces, hasta que compruebes que no queda ningún residuo en tu cabello.

Esperamos que estos trucos te sean útiles y si ya te lavabas el cabello así, enhorabuena, ¡luces un pelo brillante!