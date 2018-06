Las jugosas ofertas de hasta un 50% que El Corte Inglés tiene hasta el domingo La marca da comienzo a la temporada estival con una gran cantidad de ofertas en sus diferentes secciones YOLANDA GUTIÉRREZ Sábado, 9 junio 2018, 10:53

Parece que el verano realmente no se inaugura hasta que El Corte Inglés no inaugura su temporada de 'Summertime'. Y ya está aquí, aunque el tiempo este año parezca no terminar de acompañar. La marca da comienzo a la temporada estival con una gran cantidad de ofertas en sus diferentes secciones.

Los descuentos de este año en el 'Summertime' de El Corte Inglés, llegan alcanzando hasta el 50% de descuento en algunas de sus secciones, como sería la sección de Textil hogar, pero ten cuidado porque los descuentos solo estarán hasta el 10 de junio. Eso sí, aunque se te pasen siempre podrás usar estos cupones para conseguir unos precios más bajos.

Más allá de las gangas en su supermercado y además de las ofertas, también llegan las nuevas colecciones de bikinis, accesorios de playa y los vestidos más veraniegos. Estas son las secciones que están en oferta:

1. Desde un 30% de descuento: Bikinis.

2. Hasta un 30% de descuento: Accesorios para playa, Vestidos, Blusas y tops, Lencería, Zapatos, Camisas, bermudas y polos, Muebles de salón, Menaje de cocina, Menaje de mesa.

3. Segunda unidad al 40%: Ropa para niños de las marcas Brotes y Freestyle.

4. 30% de descuento: Bolsos.

5. Hasta un 50% de descuento: Textil Hogar.

6. Hasta el 25 % de descuento: Conjuntos de jardín.

7. Hasta el 35% de descuento: Aguas frescas.

8. Hasta el 40 % de descuento: Cremas solares.