3 islas de Europa que merecen una visita

Estamos a 25 de mayo, por lo que falta menos de un mes para que llegue el tan ansiado verano y por ende las aún más ansiadas vacaciones que llevamos esperando desde que tuvimos las anteriores.

Uno de los mejores planes para aprovechar al máximo el tiempo libre es viajar, y es que además de romper con la rutina, conocerás otros lugares, culturas, costumbres y tradiciones, por lo que es una experiencia más que enriquecedora.

Eso sí, en función del destino que escojas la rebaja será mayor o menor, por lo que te recomiendo que si no quieres gastar en exceso, no salgas de Europa. En nuestro continente hay una gran cantidad de lugares que bien merecen una, dos o tres visitas y si no tienes ni idea de qué destinos pueden ser perfectos para tus vacaciones, a continuación te doy algunas ideas. ¡Apúntalas!

1. Sicilia

Situada en Italia se encuentra la que es concebida como la isla más grande del Mediterráneo, donde podrás perderte en inmensas playas azules o visitar los numerosos comercios que puedes encontrar en su centro turístico. La zona es uno de los lugares más visitados por los turistas que eligen Italia como destino de vacaciones y no es de extrañar, ya que lo tiene todo para conquistar a cualquiera, encanto cultural gracias a sus variados templos griegos situados en Agrigento, gentío en su capital, Palermo, o paz y tranquilidad si visitas la playa de Cefalu o realizas una excursión al monte Etna, por ejemplo al anochecer, momento en el que además podrás ver estrellas.

2. Ibiza

La isla es desde hace muchos años uno de los múltiples paraísos de verano que existen en el mundo, donde destaca ante todo la continua fiesta y ambiente juvenil que se puede disfrutar en ella. La realidad es que no es para menos puesto que en ella podrás; disfrutar de increíbles puestas de sol en alguno de sus míticos acantilados; probar el placer de bañarte en alguna de sus bellas playas cristalinas como por ejemplo Cala Xarraca, donde además podrás bucear si lo deseas; apreciar su abundante variedad de vegetación y parajes naturales, o por qué no, pasar una noche de fiesta ibicenca en la playa rodeado de gente de todo el mundo.

3. Creta

Creta es una isla montañosa situada entre la parte sur del mar Egeo y el mar de Libia, siendo así la isla más grande de Grecia. Es un lugar perfecto para ver la vida cretense y para descansar en sus famosas playas vírgenes. Hay una gran variedad de planes que puedes llevar a cabo en Creta, desde visitar alguno de los museos mitológicos cretenses, hasta conocer el Placio de Knossos y sus secretos o pasear por la Garganta de Samaria, un parque nacional que además es Patrimonio de la Humanidad. ¿Te animas?