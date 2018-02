Ikea ya compra tus muebles: ¿qué puedo vender y por cuánto? Sigue estos 5 pasos La compañía sueca ha puesto en marcha la campaña «Salvemos los muebles» IDEAL.ES Viernes, 16 febrero 2018, 12:30

La compañía sueca Ikea revolucionó en su momento el mercado. En España dispone ya de una infinidad de centros frecuentados por todos aquellos interesados en renovar el mobiliario de una vivienda o de una oficina. Un sinfín de posibilidades que se encuentran en la superficie y con ofertas de Ikea que nunca pasan desapercibidas. Tampoco cualquier movimiento, y es que ahora el centro no solo vende, sino que compra los muebles de los que te quieras desprender. ¿Cómo? Te lo contamos.

Desde Ikea se ha puesto en marcha una campaña llamada “Salvemos los muebles”. Se pueden vender muebles de Ikea, aunque ya hayan sido descatalogados: cajoneras, mesas, sillas, vitrinas, armarios, escritorios y estanterías.

Eso sí, no se podrán vender muebles que no sean de la superficie o aquellos que a pesar de serlo no sean los citados en el párrafo anterior. Tampoco se podrá vender si ha sido modificado y si se entrega sin montar. Pero tranquilo, porque no será necesario el ticket de compra.

Cinco pasos para vender tus muebles

1- Completa el formulario con datos personales e información del mueble del que deseas desprenderte. También debes indicar en qué tienda quieres entregarlo.

2- Recibe la propuesta: Un experto valorará tu mueble y se te comunicará si se te compra o no y por cuánto.

3- Entrega el mueble a la tienda. Si lo llevas desmontado se te facilitarán las herramientas para que lo recompongas.

4- Compensación a través de una tarjeta de Ikea con el importe aceptado.

5- Tu mueble saldrá a la venta en ‘Oportunidades’ por el mismo valor que hayas recibido.