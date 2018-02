10 ideas de regalos para San Valentín por menos de 15 euros Estas alternativas que te proponemos evitarán que te quedes en números rojos con motivo de esta fecha tan especial FRAN JUSTICIA Lunes, 12 febrero 2018, 11:46

Cada vez falta menos para el Día de San Valentín, el cual se celebra este mismo miércoles 14 de febrero. Quizá por ello ya estás como loco buscando el regalo perfecto para esa persona especial con la que a día de hoy compartes tu vida.

Una tarea en la que no sólo deberás tener en cuenta los gustos de esa persona, sino también tu economía, y es que tras los gastos de Navidad y las rebajas, es más que probable que tu bolsillo se encuentre en números rojos.

Sin embargo, no tienes de qué preocuparte, ya que en Amazon quieren ponérnoslo fácil este San Valentín y por ello ofrecen una lista de regalos para todos los gustos, los cuales no exceden de los 15 euros. Total, ¿qué son 15 días sin tomar café? Además, gracias al código promocional Amazon de Descuenfoa Ideal podrás beneficiarte de descuentos adicionales, así que no dudes en entrar para informarte. ¡Estos son los 10 regalos que nos han parecido más interesantes!

1.Si le gusta el cine

Amazon ha reservado para este San Valentín gran variedad de títulos cinematográficos por menos de 15 euros, entre los que destacan especialmente la comedia musical española, ‘La Llamada’ o el exitoso film protagonizado por Javier Bardem y Jennifer Lawrence, ‘Madre!’. Ambos podrán ser tuyos desde tan sólo 13,95 euros.

2. Si prefiere la música

¿Hay algo mejor que pasar toda una tarde escuchando tu música favorita? Seguro que a tu chico o chica le parece un plan genial, claro, siempre y cuando sea su música… En Amazon dispones de gran variedad de discos por menos de 15 euros, desde lo último de grandes cantautores españoles como Pablo Alborán o Pablo López hasta un audiolibro de The Crawberries, pasando por los exitosos CDs de los chicos de ‘Operación Triunfo 2017’, incluido el CD especial San Valentín ‘No puedo vivir sin ti’ en el que se incluyen los mejores duetos de la edición.

3. Para los más golosos

Bien dicen que a muchas personas se las conquista a través del estómago y para estos casos en Amazon también tienen la solución, ¿qué tal unos ricos bombones de corazón de toffee, cubiertos de chocolate? Los tienes desde 7,95 euros. Otra opción también puede ser una caja roja de bombones nestle de 150 gramos. ¡Alternativas deliciosas!

4. Para los más coquetos

Si tu chico o chica lleva el cuidado estético por bandera sin duda el kit corrector de Maybelline New York que puedes encontrar en Amazon por 7,95 euros es un regalo perfecto. El mismo incluye todo lo necesario para disfrutar de una piel impoluta: pre-correctores, correctores e iluminadores.

5. Para ambos

Si bien un regalo individual no es una mala elección, quizá es mejor regalar algo que podáis aprovechar ambos, por ejemplo, un juguete sexual, ya que el mismo os servirá para reactivar vuestra relación en todos los sentidos. Si estás cansado o cansada de la monotonía, no lo dudes, probad con un anillo vibrador o con un masturbador de silicona para vivir una experiencia totalmente diferente.