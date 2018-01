7 grandes ofertas de El Corte Inglés en rebajas que están triunfando El gran almacén se suma así a la campaña de precios especiales que sigue a la Navidad Miércoles, 10 enero 2018, 08:38

Cuando parecía que por fin íbamos a darle un respiro a nuestra tarjeta de crédito resulta que ahora llegan las rebajas, ¿te has preparado? Durante este periodo algunas marcas y establecimientos ofrecen descuentos y ofertas especiales en una amplia variedad de productos. Tradicionalmente se ha hablado de rebajas especialmente en productos textiles y tecnológicos, pero nada más lejos de la realidad, y es que los artículos de alimentación, los juguetes e incluso el mobiliario para hogar también pueden ser rebajados.

Esta campaña supone un importante volumen de ventas después del experimentado tras las compras navideñas, por lo que no es de extrañar que muchas empresas apuesten por él, como por ejemplo es el caso de El Corte Inglés, ya que el gran almacén se ha sumado a la campaña de precios especiales que sigue a la Navidad con unas ofertas que te contamos a continuación y de las que te podrás beneficiar haciendo uso del código promocional El Corte Inglés de Descuentos Ideal. ¡No pierdas detalle!

1. Hasta 40% en cine y series de televisión

Si no te han regalado por Navidad esa serie que tanto te gustó o esa película con la que lloraste en el cine, ahora es el momento de llevártela a casa, ya que en El Corte Inglés por la compra de 3 productos de este departamento recibirás un 30% de descuento en todos ellos, mientras que si te llevas 4 o más el descuento será del 40%.

2. 3 películas por 15 euros

El Corte Inglés también ha activado una promoción especial hasta el 28 de febrero por la que te podrás llevar 3 películas por un total de 15 euros. Eso sí, se trata de títulos seleccionados por el gran almacén, así que comprueba si hay alguna peli que te interese.

3. Smartphones con un 35% de descuento

Las rebajas son el mejor momento para renovar tu viejo terminal móvil, ya que puedes encontrar auténticas gangas, como por ejemplo las que te ofrece El Corte Inglés con móviles de gama alta como iPhone 6, Samsung Galaxy 8 y Huawei P9 con un 35% de descuento.

4. Hasta 50% de descuento en moda

Este descuento especial es aplicable a todos los departamentos textiles de El Corte Inglés, es decir, moda para hombre, mujer y niños; calzado; complementos, y ropa deportiva, por lo que podrás llevarte este tipo de artículos con descuentos de hasta el 50%.

5. 30% de descuento en muebles

Si estabas pensando en reformar tu casa o cambiar la decoración, no pierdas el tiempo y corre a tu Corte Inglés más cercano, ya que ahora puedes conseguir todo tipo de mobiliario con descuentos de hasta el 30%.

6. Cunas para bebés a mitad de precio

¿Un peque viene en camino y no sabes cómo ahorrar en todo lo que necesitas? El Corte Inglés te lo pone fácil estas rebajas con descuentos de hasta el 50% en una amplia variedad de productos para bebés.

7. 100 euros de descuento en portátiles y ordenadores

Con el paso del tiempo los ordenadores se van quedando obsoletos, ya que el sistema operativo no es compatible con diversas aplicaciones y programas, por lo que nunca es malo ir renovándolos cada dos años. Si precisamente querías comprarte uno nuevo, no sigas buscando, en El Corte Inglés te descuentan 100 euros en algunos modelos.

Estas son sólo algunas ofertas que no han parecido interesantes, pero al tratarse de las rebajas el gran almacén cuenta con muchas más, como 30% de descuento en frigoríficos, 40% en colchones, etc, por lo que no dudes en echarle un ojo diariamente para enterarte de las mejores promociones.