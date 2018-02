Los 3 grandes chollos que solo puedes encontrar en Mercadona Son productos que hacen singular a este supermercado, líder en España IDEAL.ES Viernes, 2 febrero 2018, 14:28

Los precios de Mercadona han ido subiendo de forma progresiva -especialmente en este último año-, aún se pueden encontrar chollos en la cadena de supermercados valenciana.

Bien sea por su precio, o por su tamaño estos son algunos de los chollos según Merca2 . Algunos de ellos también son poco habituales y por lo tanto, no los encuentras en otros establecimientos. Son productos que hacen singular a este supermercado y posiblemente uno de los motivos por el que es el líder en ventas en España. Seguro que hay algún producto que aún no has probado y que te estás perdiendo. Muchos de ellos tienen, además, un precio realmente reducido.

Hummus clasico

En Mercadona encontramos varios tipos de hummus, que si hummus mediterráneo, hummus de lentejas, hummus con pimiento del piquillo…, y hummus clásico. Nuestra recomendación es que si tienes que comprar hummus, escojas el clásico de Mercadona, el del envoltorio naranja.

¿Por qué? Pues porque tiene un sabor exquisito para el precio que tiene, sobre todo si compras la versión ahorro. ¿Qué tienes invitados y no sabes qué ponerles de entrante? Unas tostas con crudites y hummus de Mercadona. Claro que hay otras marcas, especialmente las gourmets, que tienen hummus con sabores muy potentes, pero si buscas algo barato y bueno esta es la mejor opción.

Ensaladas Verdifresh

Tener una ensalada preparada en la nevera de casa siempre será útil, especialmente si estás de arriba a abajo todo el día y apenas tienes tiempo para cocinar y quieres comer sano. Es por eso por lo que no podía faltar en nuestra lista de chollos de Mercadona sus famosas ensaladas Verdifresh.

Estas ensaladas son muy completas nutricionalmente y, además, existe una gran variedad de ensaladas entre las que poder elegir. La California y la César, por ejemplo, traen su propia salsa incorporada. Eso sí, hay que añadir que son una copia que han realizado. Aún así, están buenísimas.

Hamburguesas vegetarianas

La comida vegetariana, a no ser que te la hagas tu mismo, es bastante cara. Es por eso por lo que no podíamos dejar de mencionar uno de los grandes chollos de Mercadona para vegetarianos. Sus hamburguesas.

Hay varios tipos y son muy recientes, así que si aún no ha llegado a tu ciudad, no te preocupes, lo hará. Su precio es inferior a los tres euros, un precio estupendo si contamos con que estas hamburguesas suelen subir los cuatro euros en otros supermercados. Son un súper chollo.