El gran reloj en rebajas que podrías regalar en Reyes

Todavía aún en el año en el que nos encontramos hay quien se empeña en asegurar que la moda y el cuidado estético es un ámbito reservado únicamente a las chicas, ya que ellas cuentan con mayor variedad de prendas, accesorios, complementos, modelos de calzado, etc. Sin embargo, desde hace unos años cada vez más chicos demuestran que la clave no está en si ellas cuentan con más variedad que ellos, sino en que estos sepan elegir el accesorio perfecto, como son por ejemplo los relojes, un complemento que puede convertir un look tradicional en un ‘outfit’ en perfecta sintonía con las últimas tendencias de moda.

Precisamente estas piezas han vuelto a ponerse de moda, y no, no solo para responder a su función tradicional de dar la hora, ahora son un accesorio estrella de los looks masculinos, algo que en parte se debe a los últimos modelos lanzados por firmas como Calvin Klein, los cuales han conseguido revolucionar el mercado de la relojería. Entre ellos se encuentra este reloj Calvin Klein City que hoy gracias al ‘chollo’ de El Mejor Precio puede ser tuyo por tan solo 96,91 euros, casi un 50% de descuento con respecto a su precio en otros establecimientos.

Quizá te estás preguntando, ¿qué tiene este reloj para ser tan aclamado? Principalmente que posee una caja de 43 mm fabricada en acero inoxidable, la cual cuenta a su vez con un mecanismo de movimiento de cuarzo hecho en Suiza, ¡toda una joya! Además, la corona está fabricada en color negro y las manecillas son de un color gris plateado, por lo que se trata de un modelo serio y elegante.

No obstante, si te preocupa que no podrás lucirlo con asiduidad porque es demasiado elegante, te equivocas, ya que su correa de cuero negra lo convierten en un modelo versátil y apto para portar tanto en eventos formales y puntuales como en salidas diarias, especialmente porque el mismo combinará con casi cualquier look, y es que el toque ‘vintage’ de su corona es realmente único. ¿Qué esperas para hacerlo tuyo?