7 'gangas' en ropa para mujer de Carrefour El gran almacén celebra su 'Mid Season Sale' hasta el 16 de abril con descuentos de hasta el 30% FRAN JUSTICIA Viernes, 6 abril 2018, 08:49

La llegada de la primavera a nuestras vidas trae numerosas cosas positivas, entre ellas los primeros días de sol, lo que nos lleva a guardar la ropa de invierno y renovar nuestro fondo de armario para lucir ropa más fresca y cómoda. Estrechamente relacionado con este cambio nos encontramos precisamente con otro de las ventajas de la llegada de la primavera, las 'Mid Season Sale' de las tiendas de ropa, una especie de rebajas con todo lo que no se ha vendido en invierno.

Quizá no te parecen interesantes porque crees que sólo encontrarás ropa de invierno en promoción, pero te equivocas, y es que también puedes encontrar algunas piezas que podrás lucir sin problema durante los próximos meses. SI no me crees, sólo tienes que echarle un ojo a la tienda online de Carrefour, en la categoría TEX puedes ver algunos de los artículos que se encuentran en rebajas con motivo de la 'Mid Season Sale' que celebra el gran almacén hasta el próximo 16 de abril.

Para llevarte a casa estas prendas en rebajas sólo tienes que hacer uso de los cupones descuento Carrefour de Descuentos Ideal antes de que finalice la promoción. Está claro que con palabras no voy a convencerte de que es una oportunidad única, pero sí con ejemplos y por ello a continuación te dejo 7 ítems de moda femenina en rebajas en Carrefour. ¿Cuál te llevarás a casa?

1. Cazadora para mujer con bordados florales y cremallera por 24,5 euros, mientras que su precio anterior oscilaba los 35 euros.

2. Blusa con estampado veraniego y cuello en pico por 10,5 euros. Antes 15 euros.

3. Jersey para mujer liso de punto, de manga larga y con volantes verticales por 10,5 euros, mientras que su precio anterior era de 15 euros.

4. Vestido estampado para mujer, de manga larga y con cuello redondo. Ajustado en la cinturilla y con puños con un 10% de descuento.

5. Original vestido de manga larga de punto para mujer y con flecos por 12,6 euros, mientras que su precio anterior oscilaba los 18 euros.

6. Saca tu lado deportivo con esta Sudadera canguro de deporte con capucha, cordones y bolsillo para mujer. Con estampado de rayas. Llévatela por 10,5 euros.

7. Jersey de cuello redondo y manga larga para mujer con detalle de botones en los hombros con un 5% de descuento.

Estas son algunas de las 'gangas' que puedes encontrar en la 'Mid Season Sale' de Carrefour, pero no creas que se trata de una promoción exclusiva para el género femenino, ya que también hay disponible ropa de hombre y niños con descuento con motivo de esta oferta exclusiva. ¡Aprovéchala!