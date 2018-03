5 gangas de Desigual para primavera La firma textil ofrece esta jugosa promoción a sus clientes sólo hasta el 8 de abril FRAN JUSTICIA Viernes, 23 marzo 2018, 09:22

La primavera ha llegado a nuestras vidas y con ella un aluvión de ofertas en ropa y calzado, y es que conscientes de que toca guardar la ropa de invierno, las marcas más famosas del mundo de la moda quieren agotar las existencias de sus artículos más invernales cuanto antes.

Precisamente por ello es que la semana pasada comenzó la ‘Mid Season Sale’ en mucho establecimientos, una promoción textil que se produce entre temporada y temporada con el objetivo de liquidar todo aquello que no se ha vendido y que en esta ocasión afecta de lleno a la ropa y el calzado más calentitos.

Desigual es una de las firmas textiles que se ha apuntado a la moda de la ‘Mid Season Sale’ y por ello desde el pasado 21 de marzo ofrece a sus clientes hasta un 30% de descuento en una cuidada selección de artículos de la marca. Esta promoción, de la que puedes beneficiarte utilizando el código promocional Desigual de Descuentos Ideal, finalizará el próximo 8 de abril, por lo que tienes exactamente poco más de dos semanas para hacerte con los ‘must have’ de la temporada pasada a precio de ganga. ¿Te apuntas?

¿Sí? Pues toma nota de estos cinco artículos que puedes conseguir con hasta un 30% de descuento y que nos han parecido lo más ‘in’ de la ‘Mid Season Sale’ de Desigual:

1. Chaqueta Mariette

Costaba 149,95 euros, pero gracias al descuento de Desigual podrás llevártela a casa por 104 euros. Se trata de una chaqueta verde para mujer con bordados en contraste y cintura y bajo ajustable, cierre con botones a presión y cremallera con detalle de borlas.

2. Camisa Karin

Por 55,96 euros puedes llevarte esta camisa vaquera de manga larga para mujer con tejido boho en contraste y detalles en los puños, cuyo precio oficial de mercado oscilaba los 79 euros.

3. Vestido Crudo

Este vestido azul de corte recto y manga 3/4 para mujer con estampado floral all over en tonos vivos bien podría ser el outfit perfecto para un día de verano y lo sabes, así que no dudes en hacerte con él por 69,96 euros. ¡Está valorado en más de 100 euros!

4. Jersey Larix

¿Te acuerdas de ese jersey rojo que Amaia lucía continuamente durante su estancia en la academia de ‘Operación Triunfo’? ¿Sí? Ahora puedes llevarte uno muy similar, por no decir igual, a precio de ganga en Desigual. Por 62,96 euros es tuyo.

5. Jeans Maggy

Mi última elección es un jean tobillero para mujer con un diseño deconstruído, bordados florales en blanco en el bajo, en contraste con el lavado lateral, y un corte flared crop tobillero, atractivo con el que marcarás tendencia. ¡Llévatelo por sólo 62,96 euros!

Estas son sólo algunas de las gangas que puedes aprovechar ya en Desigual, pero no dejes de echarle un ojo a la tienda online, ya que cada día van colgando nuevos artículos en su ‘Mid Season Sale’. ¡Qué tiemble la tarjeta de crédito!

