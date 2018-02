Las 5 gangas de Carrefour en electrodomésticos que no te puedes perder Esta promoción especial sólo estará disponible hasta el próximo 23 de febrero IDEAL.ES Jueves, 15 febrero 2018, 11:03

El mes de febrero está a punto de terminar, lo que significa que uno de los periodos de compras clave en el año también está cercano a su fin. Sí, se acaban las rebajas de invierno.

Esta campaña especial es por lo general un buen momento para adquirir productos que normalmente el resto del año cuentan con otro importe, y con esto no me refiero únicamente a los artículos textiles, puesto que desde hace años los electrodomésticos y los aparatos eléctricos, entre otros productos, también protagonizan un jugoso descenso de los precios en pro de aumentar las ventas.

Si no sabías este dato y no has aprovechado las rebajas al máximo porque sólo pensabas que ibas a poder encontrar ropa, calzado y complementos con descuentos, no te preocupes, ya que Carrefour aún mantiene algunas de las ofertas en electrodomésticos y aparatos eléctricos con motivo de las rebajas. Tanto es así que hemos localizado cinco auténticas gangas en pequeños electrodomésticos que puedes aprovechar si haces uso de los cupones descuento Carrefour de Descuentos Ideal. ¿Te animas? ¡Sigue leyendo y conócelas!

1. Hasta 25% en barberos y afeitadoras

¿Quién dijo que la belleza y la estética era un terreno reservado a las mujeres? A muchos chicos también nos gusta cuidarnos, lucir un afeitado apurado y un corte de cabello impoluto. Si eres como yo que ante todo me gusta utilizar buenos instrumentos para conseguir el mejor resultado, no puedes desaprovechar la oportunidad que te ofrece Carrefour, ya que podrás hacerte con las mejores afeitadoras y los barberos más eficaces con un 25% de descuento. Esta oferta es válida para modelos de hasta 79 euros y en marcas tan famosas como Babyliss o Remington.

2. Secadores y planchas con un 40% de descuento

El secreto de un pelo lleno de vida y brillante reside en el correcto uso de instrumentos como el secador y la plancha, y es que un uso indebido o excesivo de los mismos puede acabar drásticamente con tu cabello. Por ello, siempre es bueno rodearse de las mejores marcas, algo que en Carrefour tienes garantizado con el 40% de descuento que te ofrece en productos de este tipo de firmas como Remington, Babyliss o Letisserin.

3. Una selección de aspiradores a mitad de precio

Las tareas del hogar son ya de por sí monótonas y aburridas, pero aspirar el suelo es si cabe la actividad más tediosa que podemos hacer en casa. Afortunadamente existen aliados que nos ayudan en esta tarea para llevarla a cabo con mayor rapidez y eficacia. En efecto, te hablo de los aspiradores robot, los cuales dejarán tu suelo como nuevo sin que tengas que mover un solo dedo. Bueno, vale, para programarlos sí tendrás que mover alguno que otro, pero te aseguro que no es lo mismo. Por si fuera poco, gracias a Carrefour te puedes llevar uno a mitad de precio. ¿Qué estás esperando?

4. Hasta 25% en selección de cafeteras

La vida está hecha de pequeños placeres y qué quieres que te diga, para mí despertar y tomarme un café calentito es uno de dichos placeres. Más aún si se trata de uno hecho en una cafetera profesional como las que puedes conseguir en Carrefour con hasta un 25% de descuento. Una promoción en la que destacan marcas de renombre como Philips, Electrolux, Moulinex o Delongui, entre otras, con modelos que van desde lo más simple hasta lo más innovador con precios desde 20 hasta 500 euros.

5. 25% en robot de cocina

Si vives solo en casa y tu trabajo es de esos de los que se sale a las tantas, probablemente tengas pocas o nulas ganas de hacer de comer, pero no tienes de qué preocuparte, ya que la tecnología ha avanzado tanto que hoy en día no tienes ni que cocinar y es que con los robots de cocina la vida es mucho más fácil. Sólo tienes que añadir los ingredientes y el robot hará el resto. No lo pienses más y aprovecha el 25% de descuento de Carrefour para hacerte con un robot de cocina Kenwood por 100 euros