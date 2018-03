4 'gangas' de Carrefour para tu cocina Si te acabas de mudar o necesitas un frigorífico nuevo, los descuentos que ofrece el gran almacén serán perfectos para ti FRAN JUSTICIA Martes, 20 marzo 2018, 11:23

Esta semana entramos en primavera, por lo que se acercan peligrosamente los que podrían ser los meses más calurosos del año, lo que lleva a muchas personas a reacondicionar su hogar, con el objetivo de evitar que el mismo se convierta en un horno.

Quizá mientras hacías esta tarea te has percatado de que tu cocina está un poco vieja, lo que te ha llevado a querer cambiarla por completo. Sin embargo, adquirir una nueva cocina no es algo que precisamente sea barato, por lo que quizá te has echado atrás y has pensado que sólo se trataba de un bonito sueño pero, ¿y si te digo que si haces uso de los cupones descuento Carrefour puedes conseguir una cocina con hasta el 50% de descuento?

No, no me lo estoy inventando, y es que el gran almacén ha puesto en marcha hasta el 22 de marzo una promoción, ‘Semana de la cocina’, por la que puedes llevarte a casa artículos y muebles de cocina con hasta un 50% de descuento. El importe concreto que se te descontará dependerá exclusivamente del tipo de producto y de la marca encargada de la fabricación del mismo.

Además de este descuento general, me he dado cuenta de que Carrefour también tiene disponibles actualmente hasta 4 ‘chollos’ para completar tu cocina con una serie de electrodomésticos necesarios a precio de ganga. ¿Quieres conocerlos? ¡Te los cuento a continuación!

1. Selección de hornos y microondas con un 25% de descuento

¿Estabas pensando en comprar un horno? ¿Quizá querías renovar tu viejo microondas? En Carrefour tienes disponible una amplia selección de este tipo de electrodomésticos con descuentos que van desde el 8 hasta el 25% y de gran variedad de marcas como Electrolux o Bosch, entre otras.

2. 15% de descuento en campanas

Si quieres equipar tu cocina con una campana extractora de humo, esta es tu oportunidad, ya que en Carrefour puedes beneficiarte de hasta un 15% de descuento en campanas. Eso sí, las mismas deberán ser de la marca Candy, ya que es la firma que incluye esta promoción.

3. Vitrocerámicas y placas de gas con un 35% de descuento

Suele ser uno de los elementos más caros de una cocina, pero gracias a los descuentos de Carrefour podrás ahorrar en su compra. Hay más de 10 marcas disponibles en placas de inducción, vitrocerámicas y placas de gas, por lo que no dudes en entrar en la web de Carrefour para conocerlas todas.

4. 20% de descuento en una selección de frigoríficos

Con la llegada de meses más calurosos, quizá te has planteado renovar tu viejo frigorífico con el objetivo de que este incluya también un pequeño congelador. Si es así, no dejes de beneficiarte de la oferta que te trae Carrefour: 20% de descuento en todo tipo de frigoríficos, ya sean tradicionales, combi, mini, americanos…

Estas son sólo algunas de las ofertas de Carrefour con motivo de la promoción ‘Semana de la cocina’. No obstante, te invito a que entres a diario a la tienda online del gran almacén, ya que puedes encontrar nuevos descuentos. Eso sí, no te lo pienses mucho, ya que esta promoción especial finalizará el próximo 22 de marzo.